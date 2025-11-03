El manual de definición de la Liga AUF Uruguaya: mirá cuántas finales puede tener el certamen donde Liverpool y Peñarol, por ahora, están en la definición

Peñarol se consagró este domingo como campeón del Torneo Clausura y con eso logró meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya. En esta nota, Referí te presenta cuáles son los diferentes escenarios para la definición.

El que ya estaba en la definición era Liverpool, campeón en mayo del Torneo Apertura .

Peñarol fue campeón del Torneo Intermedio , pero eso solo lo clasificó para la Supercopa Uruguaya 2026, la que jugará ante el campeón de la Liga AUF Uruguaya y en caso de que Peñarol resulte ganador, su rival será el segundo del Torneo Intermedio, es decir, Nacional.

Los aurinegros ganaron el miércoles de la semana pasada la Copa AUF Uruguay , lo que le aseguró ser Uruguay 4 en Copa Libertadores, aunque por su posición en la Tabla Anual tendrá un mejor puesto para dicho certamen y como mínimo puede ser Uruguay 3 y en caso de ser finalista de la Liga AUF Uruguaya, será Uruguay 1 o 2, y así iría a fase de grupos.

La definición de la Tabla Anual: Nacional candidato y Peñarol con una leve chance

En la fecha 15 del Torneo Clausura, el próximo domingo, Nacional y Peñarol se jugarán la Tabla Anual.

Nacional la lidera con 78 puntos contra 75 de Peñarol.

Los tricolores visitarán a Defensor Sporting en el Franzini mientras que Peñarol será visitante también ante Montevideo City Torque. Jugarán el mismo día (el domingo 9 de noviembre) y a la misma hora. Pero eso se fijará este lunes.

Con un punto, Nacional será campeón de la Tabla Anual y asegurará su presencia en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Si pierde y Peñarol gana, ante un rival difícil porque es el segundo del Torneo Clausura y el aurinegro no contará con dos titulares del mediocampo, suspendidos, Nacional y Peñarol irán a una final por la Tabla Anual.

Eso ocurrió en 2017 cuando Peñarol empató en la última fecha del Torneo Clausura a Defensor Sporting en la Tabla Anual y antes de definir el Campeonato Uruguayo (desde este año denominado Liga AUF Uruguaya) jugaron una final para ver quién tenía la ventaja de ser campeón de la Anual. Ganó Peñarol 1-0 con agónico gol de Cristian Rodríguez y en la final fueron a penales, ganando los aurinegros que con la ventaja de la Anual, liquidaron el certamen.

El posible escenario de repetir el desenlace de 2020

Solo una vez el campeón de la Tabla Anual no ganó Apertura o Clausura. Pasó en 2020 cuando Rentistas ganó el Apertura, en final contra Nacional, y Liverpool el Clausura. Los tricolores ganaron la Tabla Anual.

En ese caso, el formato de disputa determina que los campeones de Apertura y Clausura jueguen una semifinal (Rentistas le ganó por penales a Liverpool en 2020) y el vencedor juegue una serie final con el ganador de la Anual. En 2020 Nacional le ganó los dos partidos a Rentistas.

En este 2025 ese escenario se puede dar si Nacional gana la Anual el domingo.

Ahí, Liverpool y Peñarol jugarán una semifinal y el ganador disputará dos finales con el ganador de la Anual.

En este escenario desaparece la ventaja que tiene el campeón de la Anual cuando es ganador de uno de los torneos cortos.

Esa ventaja supone que en caso de ganar la semifinal con el vencedor del otro torneo corto ya se consagra campeón uruguayo. En caso de perderla, se abre la serie final a dos partidos.

Esa ventaja solo la puede tener Peñarol si va a una final con Nacional por la Tabla Anual, se la gana, y luego enfrenta a Liverpool con la posibilidad de que ganando una final ya sea campeón. Si la pierde se abre el escenario de las dos finales.

Quiere decir que hay una posibilidad de que Peñarol tenga que jugar cuatro finales para intentar ser campeón uruguayo este año: final de una Anual con Nacional, partido con Liverpool que es semifinal si lo gana Liverpool o final si lo gana Peñarol, y dos finales en caso de ser derrotado por el negriazul.

Liverpool deberá afrontar un escenario de tres finales para ser campeón. Debe ganarle la semifinal a Peñarol y luego la serie final a Nacional (si gana la Anual) o a Peñarol (si gana la Anual).

Nacional tiene un escenario de máximo tres finales para ser campeón y un mínimo de dos.

Si llega a una final de la Anual se jugará todo ahí para meterse en la definición y debe ganarle a Peñarol. Y luego esperar por Liverpool o Peñarol en la final del certamen. Si empata o le gana a Defensor Sporting el domingo, esperará por el ganador de negriazules o aurinegros para su serie final de dos partidos.