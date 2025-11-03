Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Martes:
Mín  16°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 3 de noviembre

En Montevideo y Área Metropolitana la temperatura mínima será de 12 °C y la máxima alcanzará los 23 °C, según Inumet

3 de noviembre 2025 - 7:17hs
El tiempo, clima, tiempo libre, ciudad.
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé un inicio de semana marcado por la nubosidad en prácticamente todo el país, con aumento de temperatura, presencia de nieblas y neblinas en varias zonas y la posibilidad de tormentas aisladas en el Este y el Oeste durante la tarde y la noche. Las máximas superarán los 27 °C en buena parte del territorio y alcanzarán los 30 °C en el Norte y el Litoral Oeste.

A continuación, el detalle por región.

Montevideo y Área Metropolitana

La capital tendrá una jornada con cielos algo nubosos, alternando con períodos de mayor cobertura.

Más noticias
Archivo
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 1° de noviembre

Archivo 
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 31 de octubre

  • Temperaturas: mínima de 12 °C y máxima de 23 °C.

  • Mañana: baja probabilidad de precipitaciones y presencia de neblinas. El viento soplará del Norte entre 10 y 30 km/h, rotando luego a variables de 0 a 10 km/h.

  • Tarde/Noche: el cielo permanecerá nuboso y el viento volverá a organizarse desde el Este y Noreste, con intensidades de 10 a 40 km/h.

Este

La región Este tendrá una de las jornadas más inestables del país.

  • Temperaturas: mínima de 11 °C y máxima de 27 °C.

  • Mañana: nuboso con momentos de algo nuboso, con baja probabilidad de lluvias y presencia de nieblas y neblinas. Vientos del NE y Este de 10 a 20 km/h, con períodos de calma.

  • Tarde/Noche: aumenta la inestabilidad con probable formación de tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán desde el Este a 10-30 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Oeste

El Litoral Oeste será una de las zonas más calurosas del día.

  • Temperaturas: mínima de 12 °C y máxima de 30 °C.

  • Mañana: cielo nuboso con períodos de algo nuboso, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones. El viento comenzará desde el Norte (10-30 km/h) y luego variará a 0-10 km/h.

  • Tarde/Noche: persistirá la nubosidad y se espera probable formación de tormentas aisladas. El viento rotará al Este y Noreste, con velocidades de 10 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Norte

El Norte tendrá condiciones similares al Litoral Oeste en cuanto a temperaturas, aunque con menor probabilidad de tormentas.

  • Temperaturas: mínima de 13 °C y máxima de 30 °C.

  • Mañana: cielo algo nuboso con períodos de nuboso, baja probabilidad de precipitaciones escasas, y presencia de neblinas y bancos de niebla. Vientos del Este a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

  • Tarde/Noche: el cielo continuará nuboso, con vientos persistentes del Este, también con rachas de hasta 40 km/h.

Temas:

Inumet Uruguay Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

 Ignacio Sosa, Lucas Hernández, Matías Arezo y Javier Méndez
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-1 Defensor Sporting: con dos goles de Lucas Hernández, el aurinegro ganó de atrás y es campeón del Torneo Clausura

Brayan Cortés
POSICIONES

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura, con Peñarol campeón, y la Tabla Anual a falta de una fecha

Diego García 
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con Diego García en el equipo de Peñarol ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura, luego de estar cuatro días en un juicio acusado de abuso sexual en Argentina

Punta del Este: chileno manejó a más de 150 km/h, generó nueve multas en un día y la intendencia le incautó el auto de lujo
INCAUTADO

Punta del Este: chileno manejó a más de 150 km/h, generó nueve multas en un día y la intendencia le incautó el auto de lujo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos