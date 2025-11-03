Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 3 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé un inicio de semana marcado por la nubosidad en prácticamente todo el país, con aumento de temperatura, presencia de nieblas y neblinas en varias zonas y la posibilidad de tormentas aisladas en el Este y el Oeste durante la tarde y la noche . Las máximas superarán los 27 °C en buena parte del territorio y alcanzarán los 30 °C en el Norte y el Litoral Oeste.

La capital tendrá una jornada con cielos algo nubosos , alternando con períodos de mayor cobertura.

La región Este tendrá una de las jornadas más inestables del país.

Tarde/Noche: el cielo permanecerá nuboso y el viento volverá a organizarse desde el Este y Noreste , con intensidades de 10 a 40 km/h.

Mañana: baja probabilidad de precipitaciones y presencia de neblinas. El viento soplará del Norte entre 10 y 30 km/h , rotando luego a variables de 0 a 10 km/h.

Temperaturas: mínima de 11 °C y máxima de 27 °C.

Mañana: nuboso con momentos de algo nuboso, con baja probabilidad de lluvias y presencia de nieblas y neblinas. Vientos del NE y Este de 10 a 20 km/h , con períodos de calma.

Tarde/Noche: aumenta la inestabilidad con probable formación de tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán desde el Este a 10-30 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Oeste

El Litoral Oeste será una de las zonas más calurosas del día.

Temperaturas: mínima de 12 °C y máxima de 30 °C.

Mañana: cielo nuboso con períodos de algo nuboso, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones . El viento comenzará desde el Norte (10-30 km/h) y luego variará a 0-10 km/h.

Tarde/Noche: persistirá la nubosidad y se espera probable formación de tormentas aisladas. El viento rotará al Este y Noreste, con velocidades de 10 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Norte

El Norte tendrá condiciones similares al Litoral Oeste en cuanto a temperaturas, aunque con menor probabilidad de tormentas.