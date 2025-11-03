Elon Musk tiene varios flancos abiertos. Y uno es el cultural. Utiliza todo su poderío económico no solo para innovar y seguir siendo uno de los empresarios más relevantes del mundo, sino que también lo hace con fines ideológicos.

Su último desarrollo es una prueba de ello. Grokipedia busca plantarle competencia a Wikipedia con textos hechos por IA. El proyecto, disponible desde el martes, fue desarrollado por xAI, la compañía de inteligencia artificial fundada por Musk, y toma su nombre de Grok, el chatbot que la empresa lanzó meses atrás.

En su cuenta de X (antes Twitter), Musk explicó el propósito de la iniciativa: “El objetivo de Grokipedia es decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No seremos perfectos, pero haremos todo lo posible por acercarnos a ese ideal”.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Elon Musk lanza la Grokipedia, una alternativa a Wikipedia con artículos generados por la IA de Grok

La plataforma, aún en su versión 0.1, tiene un diseño similar al de Wikipedia: fondo blanco, texto limpio y un índice para navegar en artículos extensos. Por ahora, no cuenta con fotografías ni imágenes, algo que sí tiene la enciclopedia clásica.

A diferencia de la enciclopedia tradicional, Grokipedia permite editar directamente los contenidos: los usuarios pueden marcar una frase como incorrecta con la opción “It’s wrong” y proponer una corrección acompañada de una fuente que la respalde. El acceso se realiza con las mismas credenciales que X. En el caso de Wikipedia, si bien cualquier usuario puede hacer correcciones, hay “guardianes” que revisan todo lo que se haga en la enciclopedia con el objetivo de cumplir con los postulados de neutralidad de este sitio web.

Por ahora, el sitio está disponible solo en inglés y cuenta con menos de un millón de artículos, frente a los más de siete millones de la Wikipedia en ese idioma. Musk anticipó que futuras versiones serán “más completas”, aunque no detalló si habrá traducciones a otros idiomas.

Qué dice en el mundo

La Wikipedia ya cuenta con una entrada dedicada a “Grokipedia”, disponible en 23 idiomas, y su versión en inglés incluye una breve referencia al tema de la “desinformación”. En una suerte de espejo, Grokipedia —que todavía no aparece indexada en Google y solo puede accederse directamente escribiendo la dirección web— también tiene su propia página sobre “Wikipedia”, donde desarrolla un extenso apartado acerca de las “amenazas a su credibilidad” registradas durante 2024 y 2025.

Apenas salió Grokipedia, ya se generó polémica en redes sociales por algunas de las entradas. Por ejemplo, sobre género, según recoge El País de Madrid. Grokipedia dice: “El género se refiere a la clasificación binaria de los seres humanos como hombres o mujeres según el sexo biológico”. Wikipedia, en tanto: “El género es el conjunto de aspectos sociales, psicológicos, culturales y conductuales de ser hombre (o niño), mujer (o niña) o de un tercer género”.

El tono también cambia en la entrada sobre George Floyd, figura clave en el origen del movimiento Black Lives Matter. Grokipedia afirma: “George Perry Floyd Jr. fue un hombre estadounidense con un largo historial delictivo, que incluía condenas por robo a mano armada, posesión de drogas y hurto en Texas entre 1997 y 2007”.

Mientras que Wikipedia introduce la biografía con otro enfoque: “George Perry Floyd Jr. fue un hombre afroamericano asesinado por un policía blanco en Mineápolis, Minnesota, durante un arresto realizado después de que un empleado de una tienda sospechara que Floyd había usado un billete falso de veinte US$, el 25 de mayo de 2020”.

Qué dice sobre Uruguay

Un análisis hecho por El Observador muestra las distintas formas de abordar la información en el artículo “Uruguay”.

Solo por citar las referencias, Grokipedia cuenta con 382, de las cuales solo 11 son de sitios que terminan en “.uy”. En el caso de Wikipedia, aumentan a 23. Mucha de la información en la que se basa la enciclopedia de Musk.

Por ejemplo, en la explicación sobre cuando Uruguay fue considerado una “Suiza de América” en la primera parte del siglo XX.

Esto dice Grokipedia: “Tras la Segunda Guerra Mundial, Uruguay mantuvo su reputación como la ‘Suiza de las Américas’ gracias a un extenso sistema de bienestar social y una relativa estabilidad política, pero esto ocultaba vulnerabilidades económicas subyacentes derivadas de una excesiva intervención estatal sin las correspondientes mejoras en la productividad”.

Esto dice Wikipedia: “A finales del siglo XIX el país había completado su organización y durante la era batllista —liderada por el presidente en ese momento, José Batlle y Ordóñez— consolidó su democracia y alcanzó altos niveles de bienestar, equiparables a los europeos. Debido a esto, Uruguay comenzó a ser conocido internacionalmente como ‘la Suiza de América’. Uruguay fue uno de los primeros países en establecer por ley el derecho al divorcio (1907) y uno de los primeros países en el mundo en establecer el derecho del sufragio femenino. Además, fue la segunda nación del mundo que, siguiendo los postulados de José Pedro Varela, estableció por ley un sistema educativo gratuito, obligatorio y laico (1877)”.

Cuando habla del batllismo, el artículo de Wikipedia sobre Uruguay no menciona críticas específicas.

Grokipedia, en tanto: “Posteriormente, los críticos atribuyeron la insostenibilidad fiscal al estatismo expansivo del batllismo, que, si bien generó beneficios sociales a corto plazo, expuso la economía a las recesiones mundiales sin contar con reservas diversificadas”.

Sobre José Mujica

Así presenta a José Mujica en el primer párrafo Wikipedia: “José Alberto Mujica Cordano (Montevideo, 20 de mayo de 1935 - Montevideo, 13 de mayo de 2025), conocido como Pepe Mujica, fue un político y floricultor uruguayo que se desempeñó como presidente de la República Oriental del Uruguay desde el 1.º de marzo de 2010 hasta el 1.º de marzo de 2015. Fue miembro y líder del partido político Frente Amplio. Exguerrillero, integró en los años sesenta el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, por lo que estuvo prisionero entre 1972 y 1985 durante la dictadura cívico-militar en Uruguay”.





Así presentó a Mujica Grokipedia: “José Alberto Mujica Cordano (20 de mayo de 1935 – 13 de mayo de 2025) fue un político uruguayo y excomandante guerrillero que se desempeñó como presidente de Uruguay de 2010 a 2015. Líder de los Tupamaros, una organización guerrillera urbana marxista activa en las décadas de 1960 y 1970, Mujica participó en acciones armadas como robos a bancos y secuestros políticos con el objetivo de derrocar al gobierno, lo que resultó en su captura en 1971 y los posteriores 14 años de prisión, gran parte de ellos en confinamiento solitario bajo el régimen autoritario uruguayo. Tras la restauración de la democracia en 1985, incursionó en la política electoral como cofundador de la coalición izquierdista Frente Amplio, desempeñándose como diputado y senador antes de ganar la presidencia en 2009 con una plataforma que enfatizaba la equidad social y la gobernanza pragmática”.

Sobre Lacalle Pou