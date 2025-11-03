Peñarol obtuvo un triunfo crucial este domingo a la nochecita en el Estadio Campeón del Siglo al derrotar 2-1 y de atrás a Defensor Sporting y de esa manera, se consagró campeón del Torneo Clausura, por lo que al menos consiguió la chance de jugar una semifinal ante Liverpool, ganador del Apertura, para intentar llegar a las finales de la Liga AUF Uruguaya. En tanto, el zaguero Léo Coelho, quien se fue a mitad de año a Amazonas de Brasil de la Serie B de ese país, y con pasado en Nacional, envió un mensaje felicitando a sus excompañeros.
"Qué lindo verte siempre en lo más alto; ¡Peñarol nomá!": el mensaje de un exjugador aurinegro y de Nacional por el título del Torneo Clausura
La alegría compartida por una nueva copa ganada por los carboneros este fin de semana