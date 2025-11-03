Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

"Qué lindo verte siempre en lo más alto; ¡Peñarol nomá!": el mensaje de un exjugador aurinegro y de Nacional por el título del Torneo Clausura

La alegría compartida por una nueva copa ganada por los carboneros este fin de semana

3 de noviembre 2025 - 13:41hs
Peñarol campeón del Torneo Clausura

Foto: Dante Fernández/ FocoUy 

Peñarol obtuvo un triunfo crucial este domingo a la nochecita en el Estadio Campeón del Siglo al derrotar 2-1 y de atrás a Defensor Sporting y de esa manera, se consagró campeón del Torneo Clausura, por lo que al menos consiguió la chance de jugar una semifinal ante Liverpool, ganador del Apertura, para intentar llegar a las finales de la Liga AUF Uruguaya. En tanto, el zaguero Léo Coelho, quien se fue a mitad de año a Amazonas de Brasil de la Serie B de ese país, y con pasado en Nacional, envió un mensaje felicitando a sus excompañeros.

El mensaje de Léo Coelho

Léo Coelho disputó el Torneo Apertura y todo el Torneo Intermedio, en el que fue campeón ante Nacional, su exequipo, en la final que ganaron los carboneros por penales.

Ignacio Sosa, Lucas Hernández, Matías Arezo y Javier Méndez
PEÑAROL

Eficacia pura: Lucas Hernández y el pleno de goles decisivos en Peñarol 2025, siempre para ganar partidos

El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a los representantes de Nacional, Ricardo Vairo, Peñarol, Eduardo Zaidensztat e Ignacio Ruglio, y la AUF, tras el violento clásico del domingo por la final del Intermedio
PEÑAROL

El mensaje de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, a Nacional y a Ricardo Vairo, tras el llamado del titular tricolor

Ese fue su último compromiso con la camiseta de Peñarol antes de emigrar y volver a su país.

En las últimas horas, Léo Coelho subió una historia a su cuenta oficial de Instagram, mostrándose muy feliz por el título logrado por sus excompañeros aurinegros.

"Qué lindo verte siempre en lo más alto. Felicitaciones a todos! Peñarol nomá!", escribió el brasileño por la consecución del Torneo Clausura.

Aquí se puede ver su posteo:

coelho
La alegría de Léo Coelho por el título conseguido por sus excompañeros de Peñarol con el Torneo Clausura

Peñarol Defensor Sporting Torneo Clausura Nacional Léo Coelho

