"Qué lindo verte siempre en lo más alto; ¡Peñarol nomá!": el mensaje de un exjugador aurinegro y de Nacional por el título del Torneo Clausura

Peñarol obtuvo un triunfo crucial este domingo a la nochecita en el Estadio Campeón del Siglo al derrotar 2-1 y de atrás a Defensor Sporting y de esa manera, se consagró campeón del Torneo Clausura, por lo que al menos consiguió la chance de jugar una semifinal ante Liverpool, ganador del Apertura, para intentar llegar a las finales de la Liga AUF Uruguaya. En tanto, el zaguero Léo Coelho, quien se fue a mitad de año a Amazonas de Brasil de la Serie B de ese país, y con pasado en Nacional, envió un mensaje felicitando a sus excompañeros.

Sin embargo, dos golazos de Lucas Hernández, quien llegó a seis en la temporada y siempre colaboró en este 2025 con tantos trascendentes para los mirasoles, dieron vuelta el encuentro.

Léo Coelho disputó el Torneo Apertura y todo el Torneo Intermedio, en el que fue campeón ante Nacional, su exequipo, en la final que ganaron los carboneros por penales.

Ese fue su último compromiso con la camiseta de Peñarol antes de emigrar y volver a su país.

En las últimas horas, Léo Coelho subió una historia a su cuenta oficial de Instagram, mostrándose muy feliz por el título logrado por sus excompañeros aurinegros.

"Qué lindo verte siempre en lo más alto. Felicitaciones a todos! Peñarol nomá!", escribió el brasileño por la consecución del Torneo Clausura.

Aquí se puede ver su posteo: