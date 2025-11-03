El mensaje de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, a Nacional y a Ricardo Vairo, tras el llamado del titular tricolor

El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a los representantes de Nacional, Ricardo Vairo, Peñarol, Eduardo Zaidensztat e Ignacio Ruglio, y la AUF, tras el violento clásico del domingo por la final del Intermedio

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio dio a conocer poco antes del mediodía de este lunes que recibió un llamado de su par de Nacional, Ricardo Vairo, quien le comunicó que el club tricolor decidió en la reunión de la comisión directiva de este mismo día, que no continuará trabajando con los mirasoles en la puja por el porcentaje que recibirán del nuevo contrato de la televisión que se firmará en un futuro cercano.

Como informó Referí, ambos clubes se reunieron el pasado jueves para discutir reparto de los derechos de TV para los grandes.

Las dirigencias de Nacional y Peñarol conformaron un bloque conjunto para negociar la renovación de los derechos de televisión , que siguen en licitación.

En el sistema de reparto actual, los grandes se llevan en forma conjunta un 42% de la torta , es decir, 21% para cada uno. Tanto Nacional como Peñarol desean mantener ese porcentaje.

No obstante, con esta llamada de Vairo a Ruglio, todo cambiará y cada uno irá por su lado.

Lo que escribió Ruglio

Ignacio Ruglio dio a conocer la noticia del llamado del presidente de Nacional, Ricardo Vairo que de alguna manera, lo sorprendió. Lo hizo, como es tradicional, en su estado de Whatsapp.

"Me comunicó el presidente Ricardo Vairo que el CNdF (Club Nacional de Football) no seguirá trabajando junto a Peñarol en la pelea por el % de reparto de ingresos de la TV", comenzó escribiendo Ruglio.

Y continuó: "El motivo al parecer es que Peñarol reclamó por las ayudas económicas que reciben desde AUF y Conmebol, los árbitros y el arreglo con Cerro donde involucraban a Peñarol".

"Entonces pasó a contestar el mensaje recibido;

1 - Mis respetos siempre a las decisiones de otros clubes.

2 - Mi respeto al presidente Vairo que una vez más demuestra ser un caballero.

3 - Es raro que por quejarnos de cosas injustas se molesten así".

Aquí se puede ver el posteo de Ruglio: