Peñarol formará un bloque conjunto con Nacional para negociar el reparto del nuevo contrato de derechos de TV del fútbol uruguayo

Después de un buen tiempo de enfrentamientos en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en los tribunales y también en la cancha, Peñarol se toma una tregua con Nacional para formar un bloque conjunto con su clásico rival.

¿La razón? Negociar en forma conjunta el reparto de las utilidades que generará el nuevo contrato de televisión del fútbol uruguayo.

El mismo está en proceso de licitación y ya hay 12 empresas que compraron los pliegos y accedieron al derecho a presentar ofertas formales a la AUF. Entre esas empresa figura Tenfield, dueño de los derechos de transmisión hasta el 31 de diciembre de 2025.

Por el contrato actual, Tenfield paga US$ 17 millones al año .

En el sistema de reparto actual, los grandes se llevan en forma conjunta un 42% de la torta, es decir, 21% para cada uno.

Además de derechos de TV la empresa paga otros montos por merchandising para Nacional y Peñarol.

Lo que perciben los grandes oscila entre US$ 3,5 y US$ 4 millones al año y 4 millones, alrededor de US$ 300 mil por mes.

El 58% restante (US$ 9.860.000) se divide entre los otros 14 clubes de Primera División y los 14 de la Segunda División Profesional.

Los de Primera perciben aproximadamente US$ 500 mil al año (más de US$ 40 mil por mes) y los de Segunda US$ 120 mil (unos US$ 10 mil por mes).

Peñarol y Nacional quieren mantener el mismo reparto

En el consejo directivo de Peñarol del martes de la semana pasada, se definió que se forme una comisión de tres dirigentes para juntarse con Nacional de modo tal de ir a una negociación conjunta por los derechos de TV.

Este martes, también en consejo directivo. Peñarol definió los integrantes de esa comisión: el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, el secretario general Rodolfo Catino y Edgardo Novick.

Además, las integrarán dos de los tres delegados que son Julio Trostchansky, Gustavo Guerra y Augusto Formento. Eso está por definirse.

Según se informó desde Peñarol a Referí, la idea de los grandes es intentar mantener ese reparto.

Sin embargo, ahí chocarán contra el interés de los clubes en desarrollo que van por un incremento de lo que perciben para buscar un negocio más igualitario.

Los grandes ahí quieren poner en la balanza que son los equipos que mueven el mercado y que arrastran la mayor cantidad de hinchas.

Puertas adentro de la AUF hay convicción de que se logrará un contrato que genere muchos mayores ingresos a los que se otorgan actualmente.

Como los ingresos serán mayores se estima que a los grandes se les dará un 35% de la torta, pero que al pagarse más, eso se traducirá en un importante incremento en lo que cobrarán.

También percibirán más dinero los clubes de Primera y los de Segunda.

Los jugadores, por su parte, quieren su tajada, así como también los árbitros. Ninguno de estos núcleos está cobrando, desde hace años, derechos de imagen cuando son actores protagónicos del contrato (los árbitros nunca cobraron por tal concepto y los jugadores dejaron de cobrar en 2017.

Pero todo eso está por verse cuando se pongan los números sobre la mesa.