Se fijaron los precios para la final de la Copa AUF Uruguay entre Peñarol y Plaza Colonia con un marcado aumento con respecto al año pasado

Se fijaron los precios de las entradas para la final de la Copa AUF Uruguay que jugarán Peñarol con Plaza Colonia el miércoles de la semana que viene (29 de octubre) a la hora 20.30 en el Estadio Centenario.
Los hinchas de Peñarol irán a la Tribuna Ámsterdam donde los socios pagarán $ 300 y las generales $400.
En la Tribuna Olímpica pagarán $ 400 y $ 500, respectivamente.
En la Tribuna América los costos serán de $ 500 y $ 600.
Los parciales de Plaza Colonia irán a la Tribuna América entrando por la puerta 24 donde los precios son de $ 300 para socios y $ 400 las generales.
No estará habilitada la Tribuna Colombes y los menores de 12 años ingresarán gratis acompañados por un mayor.
La venta comienza este miércoles 22 de octubre a la hora 14.00 a través de AUFTickets en la web y por RedPagos en forma física.
Los precios presentan un incremento con relación a la final del año pasado en la que se enfrentaron Nacional y Defensor Sporting, lo cual desató la molestia de hinchas de Peñarol a través de las redes sociales.
En aquella ocasión la hinchada de Nacional fue a la Tribuna Colombes donde los socios pagaron $ 100 y las generales salieron $ 250.
En la Olímpica los precios fueron de $ 250 y $ 400 y en la América $ 350 y $ 500.
Para Defensor Sporting los precios fueron de $ 100 y $ 250 por lo que ahora también se le cobrará más caro a los parciales de Plaza Colonia en comparación con el año pasado.
Incremento porcentual de los precios según el IPC
|Entrada
| 2025
| 2024
| Incremento
|Socios
|$ 300
|$ 100
|200%
| Socios
|$ 400
|$ 250
|60%
| Socios
|$ 500
|$ 350
|43%
| Generales
|$ 400
|$ 250
|60%
| Generales
|$ 500
|$ 400
|25%
| Generales
|$ 600
|$ 500
|20%
El incremento estuvo muy por encima de la evolución de la inflación que fue apenas de 4,25% en el último año, calculando hasta setiembre.
El IPC es el Índice de Precios al Consumidor, un indicador que mide la evolución mes a mes de los precios de bienes y servicios que consume un hogar promedio del país.
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) determinó el aumento de los precios porque la recaudación de los partidos semifinales y la final se lo queda (no se reparte entre los clubes) porque se utiliza para absorber los costos de la organización del certamen.