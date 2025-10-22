5 de Oro: resultados del miércoles 22 de octubre EN VIVO

Este miércoles 22 de octubre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 54.600.000, lo que equivale a U$S 1.346.606 .

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 31.642.727 y tuvo un acierto que se llevó el total del monto . Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 08 de Salto .

Por otra parte, el Pozo de Plata sorteaba un total de $ 695.274 y también obtuvo un acierto , que se llevó este total.

Mientras que el Pozo Revancha ponía en juego $ 23.031.415 y no tuvo aciertos.

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Resultados del Pozo de Oro

14

41

18

39

09

Bolilla extra: 11

Resultados del Pozo Revancha

13

05

48

15

18

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.