5 de Oro: resultados del miércoles 22 de octubre EN VIVO

Este miércoles 22 de octubre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 54.600.000, lo que equivale a U$S 1.346.606.
El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 31.642.727 y tuvo un acierto que se llevó el total del monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 08 de Salto.
Por otra parte, el Pozo de Plata sorteaba un total de $ 695.274 y también obtuvo un acierto, que se llevó este total.
Mientras que el Pozo Revancha ponía en juego $ 23.031.415 y no tuvo aciertos.
Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.
El sorteo se puede repasar a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 22/10/2025
Resultados del Pozo de Oro
- 14
- 41
- 18
- 39
- 09
- Bolilla extra: 11
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.