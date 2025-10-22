Juan Pedro Damiani sobre Diego Aguirre: "Es un entrenador ideal para Boca, pero no creo que se vaya de Peñarol porque es su lugar en el mundo"

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol Foto: Inés Guimaraens

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol, brindó una entrevista y se refirió a la situación de Diego Aguirre y el reciente interés de Boca Juniors de contratar al entrenador aurinegro de cara al próximo año, además de confirmar que existió un contacto informal por parte del equipo argentino.

En diálogo con el programa Hora Después que se emite por Youtube, Damiani declaró: "Claro que sé que Boca quiere a Aguirre. Pero no me lo dijo él, me preguntaron de Boca. Les dije, 'no me lo lleven, para nosotros es importante pero es ideal para Boca, para limpiar todo’. Pero yo no creo que Diego se vaya. Peñarol es su lugar en el mundo, es como Gallardo en River, Bianchi en Boca, Ferguson en el Manchester… él se queda a vivir si quiere en Peñarol. Está a 15 minutos de la casa del entrenamiento, es Gardel en todos lados… En Boca, está bien, la adrenalina… yo no creo que se vaya".

Diego Aguirre, en la lista de Boca Según informaron en el programa Horas Después, el entrenador de Peñarol es uno de los nombres que maneja el xeneize. El club argentino ya le habría hecho una consulta informal a Damiani por la situación de Aguirre en Peñarol. El entrenador uruguayo es del gusto de Riquelme ya que Boca se encuentra peleando por regresar a la Copa Libertadores y el DT es visto como "copero".

20250824 Diego Aguirre Peñarol River Plate Torneo Clausura 2025 Foto Inés Guimaraens (2) Diego Aguirre Foto: Inés Guimaraens Desde Argentina también informan que, además de Aguirre, los nombres en carpeta que maneja Riquelme es Renato Gaúcho, actualmente sin equipo y con reciente paso en Fluminense con quien alcanzó las semifinales del Mundial de Clubes, y el posible regreso de Jorge Almirón, con quién Boca disputó la final de la Libertadores en 2023.