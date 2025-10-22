Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Juan Pedro Damiani sobre Diego Aguirre: "Es un entrenador ideal para Boca, pero no creo que se vaya de Peñarol porque es su lugar en el mundo"

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol, brindó una entrevista y se refirió al interés de Boca Juniors por Diego Aguirre

22 de octubre 2025 - 12:43hs
Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol

Foto: Inés Guimaraens

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol, brindó una entrevista y se refirió a la situación de Diego Aguirre y el reciente interés de Boca Juniors de contratar al entrenador aurinegro de cara al próximo año, además de confirmar que existió un contacto informal por parte del equipo argentino.

En diálogo con el programa Hora Después que se emite por Youtube, Damiani declaró: "Claro que sé que Boca quiere a Aguirre. Pero no me lo dijo él, me preguntaron de Boca. Les dije, 'no me lo lleven, para nosotros es importante pero es ideal para Boca, para limpiar todo’. Pero yo no creo que Diego se vaya. Peñarol es su lugar en el mundo, es como Gallardo en River, Bianchi en Boca, Ferguson en el Manchester… él se queda a vivir si quiere en Peñarol. Está a 15 minutos de la casa del entrenamiento, es Gardel en todos lados… En Boca, está bien, la adrenalina… yo no creo que se vaya".

Diego Aguirre, en la lista de Boca

Según informaron en el programa Horas Después, el entrenador de Peñarol es uno de los nombres que maneja el xeneize. El club argentino ya le habría hecho una consulta informal a Damiani por la situación de Aguirre en Peñarol. El entrenador uruguayo es del gusto de Riquelme ya que Boca se encuentra peleando por regresar a la Copa Libertadores y el DT es visto como "copero".

20250824 Diego Aguirre Peñarol River Plate Torneo Clausura 2025 Foto Inés Guimaraens (2)
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Desde Argentina también informan que, además de Aguirre, los nombres en carpeta que maneja Riquelme es Renato Gaúcho, actualmente sin equipo y con reciente paso en Fluminense con quien alcanzó las semifinales del Mundial de Clubes, y el posible regreso de Jorge Almirón, con quién Boca disputó la final de la Libertadores en 2023.

Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Inversiones millonarias en infraestructura: los planes para modernizar el Estadio Centenario, Parque Central y Belvedere

El Estadio Centenario
COPA AUF URUGUAY

Se confirmó que Peñarol vs Plaza Colonia jugarán la final de la Copa AUF Uruguay en el Estadio Centenario

Temas:

Diego Aguirre Juan Pedro Damiani Boca Juniors

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Inversiones millonarias en infraestructura: los planes para modernizar el Estadio Centenario, Parque Central y Belvedere

Hinchas de Peñarol
CLAUSURA

El Ministerio del Interior maneja una única chance para que haya hinchas de Peñarol el sábado ante Cerro en el Estadio Tróccoli por el Torneo Clausura

El Tróccoli, estadio de Cerro
CLAUSURA

Los motivos por los que el Ministerio del Interior decidió que Cerro vs Peñarol en el Tróccoli se jugará sin hinchas aurinegros

Federico Valverde tras el triunfo ante Juventus
CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid vs Juventus: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por la Champions League

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos