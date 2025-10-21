Dólar
El Ministerio del Interior maneja una única chance para que haya hinchas de Peñarol el sábado ante Cerro en el Estadio Tróccoli por el Torneo Clausura

Una definición que se conocerá sobre la tardecita de este martes tras la reunión que se llevará a cabo entre las diferentes partes involucradas

21 de octubre 2025 - 16:22hs
FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/ FOCOUY

Peñarol sigue entrenando de cara a lo que será un encuentro trascendente ante Cerro en el Estadio Luis Tróccoli este sábado a la hora 16 por la fecha 13 del Torneo Clausura, el cual lidera. Por su parte, el Ministerio del Interior define en horas si podrá haber o no hinchada aurinegra.

Una delegación de la cartera estuvo desde la hora 10 de este martes en el escenario cerrense.

Allí se revisó el exterior del Tróccoli y dentro del mismo, se hizo hincapié en los alambrados.

La única chance para que haya hinchas de Peñarol

Integrantes del Ministerio del Interior se reunirán en la tarde de este martes con representantes de Cerro y de Peñarol, más la Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Así le fue a Peñarol las últimas 10 veces que visitó el Estadio Tróccoli ante Cerro; en una fue campeón del Torneo Clausura y no juega allí desde 2021

La Conmebol felicitó a Peñarol por haber clasificado a la Copa Libertadores de América 2026

Según indicó una fuente a Referí, si bien no es sencillo que concurran hinchas aurinegros al Estadio Luis Tróccoli, ya que el partido es considerado de alto riesgo, existe una posibilidad para que ello suceda.

El Ministerio del Interior sugiere que si el aforo de 7.000 entradas para Peñarol que manejaron desde Cerro, no podrán concurrir hinchas carboneros.

En cambio, si Cerro accede a bajar ese aforo de manera sustancial a unas 1.500 entradas, estaría dispuesto a que concurran seguidores aurinegros.

Sobre la hora 18 de este martes se podrá saber la definición del Ministerio del Interior.

