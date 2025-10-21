Humberto Grondona, director deportivo de Rampla Juniors, denunció que a Foster Gillett "lo robaron" y dijo que hay jugadores "que no sirven para nada"

Humberto Grondona, hijo del expresidente de la AFA Julio Grondona y director deportivo de Rampla Juniors , acusó que a Foster Gillett , inversor que puso dinero en el picapiedra, "lo robaron", y aseguró que en el equipo "hay jugadores que no sirven para nada", tras descender a la Primera División Amateur este fin de semana.

Grondona recordó que llegó a Rampla después de la segunda fecha del torneo, luego de la derrota 8-0 contra Colón. "Me di cuenta de que me tenía que ir a la semana, pero me quería quedar . Yo no cobré un mango , ni me interesaba cobrar, lo hice por pasión" , afirmó el director en una entrevista con el programa Tarde de Fútbol de Caras & Caretas.

"Humbertito" dijo que tenía la "esperanza" de "reforzar al equipo en el mercado de pases" , pero lamentó que "en el momento de la definición, cuando había que correr 14 jugadores y traer cinco de categoría, dejó de aparecer la plata ".

Tras ello, se refirió a Foster Gillett, y aseguró que al inversor "lo robaron" y "abusaron" de su confianza . "Se abusaron en el armado del plantel. Se endulzaron. El hombre se cansa: lo duermen en Estudiantes, San Lorenzo, acá, y llega un momento que no quiere saber más nada", criticó.

SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL Histórico y doloroso: Rampla Juniors descendió por primera vez, en 111 años, a la Divisional C, cerrando una temporada oscura

FÚTBOL URUGUAYO El dolor por el descenso de Rampla Juniors de su expresidente Ignacio Durán y su crítica a la SAD: "Nos destrozaron. Se cagaron en todo"

"Mi padre siempre decía: ‘El oso muerde goloso’, y estos fueron más que osos y fueron muy golosos. Acá hubo una persona de la Sociedad Anónima Deportiva que confió en gente para armar el plantel. Foster tenía una persona deportiva y administrativa: la deportiva confió en un grupo de trabajo, conocedor del fútbol uruguayo, que armó este plantel y es el culpable. Yo no voy a decir nombres porque botón no soy", agregó el argentino.

Luego el director deportivo apuntó que el responsable es un agente, sin mencionar su nombre: "Ustedes fíjense los jugadores que tiene Rampla, y qué representante los tiene. De todos los jugadores que tiene ese representante, no sirve ninguno".

"Hay jugadores en Rampla Juniors que no sirven para nada, para nada", afirmó el director argentino, que remarcó que el primer entrenador del año picapiedra, Leandro Somoza, "llegó con el plantel armado, y muy mal armado".

De todas formas, Grondona puntualizó que "la gente de afuera que armó el plantel es la responsable", y soslayó que "no se puede manejar un equipo a 14.000 kilómetros de distancia, ni cuando vos ponés gente que no está". "Hay que estar en el inicio, no hacer todo rápido como se hizo. Es un año que se perdió", añadió.

También defendió al presidente de la SAD, Gastón Tealdi, al decir que "puso mucho dinero de su bolsillo", y pidió "ponerle carteles a los malos".

¿Qué sigue para Rampla Juniors?

20251019 Rampla Juniors, el equipo que perdió 1-0 con Atenas y descendió a la C por primera vez en su historia. Foto: @RamplaJuniorsFC Rampla Juniors Foto: @RamplaJuniorsFC

Grondona afirmó que para el armado del plantel del año que viene, en el que Rampla jugará por primera vez en su historia en la Primera División Amateur, deberán esperar "a ver qué decide el hombre que tiene el dinero".

"Tienen que regularizar la situación, y ahí hay que ver si el inversor, que ya puso mucha plata en Rampla, quiere continuar o no", explicó.

Para "Humbertito" el descenso "fue una lástima", ya que la institución tenía planeado "armar un muy buen equipo con un presupuesto mucho menor".

"Ahora hay que empezar a ver jugadores de otras categorías para armar un equipo competitivo con un presupuesto muchísimo menor", lamentó el argentino.