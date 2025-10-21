Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

"El dinero me lo prestan para que no juegue en el Tróccoli": Alfredo Jaureguiverry le respondió a Ignacio Ruglio por la deuda que, según Peñarol, Cerro tiene con los aurinegros desde 2024

En medio de la polémica por la fijación del Tróccoli para el partido Cerro vs Peñarol por la fecha 13 del Torneo Clausura, el presidente albiceleste le respondió al aurinegro

21 de octubre 2025 - 11:16hs
Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro
Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro Inés Guimaraens

El presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, le respondió a su colega de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien este martes señaló que los albicelestes les deben a los carboneros por una ayuda que les brindaron para comenzar la temporada 2024 del Campeonato Uruguayo.

El presidente de Peñarol señaló que Cerro le debe US$ 46.500 por aquel préstamo que les hicieron para que saldaran deudas y pudieran competir, algo que Nacional también efectuó.

En este 2025, los mirasoles no ayudaron a Cerro, en cambio los tricolores sí lo hicieron.

Este martes, Jaureguiverry se refirió a un rumor de que los tricolores lo habían contactado para que el partido frente a los aurinegros se juegue en el estadio de Cerro y no en el Centenario, como intentaron negociaron los carboneros.

El directivo negó esa versión. “No, lo trabajamos nosotros. ¿Quién te va a llamar para decirte?”, dijo a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“Acá, lo único que se habló con Nacional y Peñarol, es que ahora me estaban diciendo que están haciendo comentarios que Cerro está debiendo (dinero)...”, agregó, cuando le recordaron lo que había dicho Ruglio en esa misma emisora sobre esa deuda.

“¿Para qué me prestan el dinero? Me lo prestan para que salga del Tróccoli. Es una negociación”, comentó Jaureguiverry. “Si vos me lo prestás y yo juego en el Tróccoli, eso sí es un préstamo, te lo estoy debiendo. Ahora, me prestás, yo salgo, ¿y yo quedo en la deuda?”.

Consejo de Fútbol Profesional Asociación Uruguaya de Fútbol derechos de Televisión TV Ricardo Vairo y Eduardo Zaidensztat y Alfredo Jaureguiverry

“Que quede claro: Nacional y Peñarol hacen negociaciones para que Cerro salga”, dijo.

“Si yo acepto un préstamo y juego en el Tróccoli, eso sí es un préstamo”, insistió Jaureguiverry.

Sobre la deuda que mencionó Ruglio, dijo: “Hay vías judiciales. Que me lo cobre”.

Cuando le comentaron en la entrevista al presidente de Cerro que entonces lo que ocurrió se trataría de una compra de localía, expresó: “No, el préstamo era para salir. Son negocios que le sirven a Peñarol y a Cerro”.

Está bien clarito: te presto para salir, para no ir al Tróccoli. Va por ahí, no se da cuenta el que no se quiere dar cuenta”, comentó.

Alfredo Jaureguiverry Ignacio Ruglio Cerro Peñarol

