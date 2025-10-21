Ignacio Ruglio tras la decisión de Cerro de llevar a Peñarol al Tróccoli: "el convenio" de Flavio Perchman y la advertencia para que no haya incidentes con quita de puntos y "Nacional haga el combo completo"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio , habló de la decisión de Cerro de llevar a los carboneros al Estadio Luis Tróccoli por la próxima fecha del Torneo Clausura, luego de no llegar a un acuerdo para cambiar la localía del encuentro y que se jugara en el Estadio Centenario, como pretendían los mirasoles.

Luego de un último contacto entres las partes este lunes, el club albiceleste comunicó que el partido se disputará en su cancha el próximo sábado 25 de octubre a las 16:00.

Ruglio, dijo no estar sorprendido por la decisión. “Capaz que sí, pero es una decisión de Cerro”, dijo este martes por la mañana a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“Cada quipo cuando tiene la localía tiene el derecho a hacer lo que quiera. Si esa fue su decisión, al Cerro tendremos que ir a jugar”, señaló el presidente aurinegro, quien agregó: “Para nosotros es un partido muy trascendente”.

El titular aurinegro dijo que comenzó las negociaciones con Cerro luego de las declaraciones que hizo el vice de Nacional, Flavio Perchman, y que luego aclaró el presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry.

“Las declaraciones de Alfredo, después que había declarado Perchman que habían hecho un arreglo que incluía que Peñarol fuera al Tróccoli. Luego Alfredo salió a decir que eso no era así, que Flavio no podía decir eso”, dijo. “A partir de ahí, empezamos a negociar”.

Los carboneros le hicieron una propuesta económica a Cerro, de la que Ruglio no dio la cifra pero dijo que era superior a la que habían manejado en un principio, pero Jaureguiverry le explicó “muy bien” que no hubo acuerdo y le señaló que “había hablado con toda su gente, que no se lo llevaba (al cambio de localía), que era la fiesta del barrio”.

“Cerro tiene todo el derecho del mundo a jugar donde quiera”, agregó.

Además, dijo que no le molestaba la decisión de Cerro. "Conozco las reglas del juego".

“El convenio” de Nacional con Cerro, según Ruglio

Consultado por si Nacional se había activado con ese tema, señaló: “No lo creo yo, lo dijo Flavio (Perchman)”.

“Muchos periodistas me escribían eso ayer. Y yo les digo, por qué me preguntan una cosa que la dijo Flavio, que dijo que el convenio con Cerro era que aparte Peñarol fuera para allá”, en referencia a que Nacional ayudó económicamente a los albicelestes para comenzar el Campeonato Uruguayo, con un acuerdo por el que el club no llevaba a los tricolores a su estadio.

Cuando le mencionaron que Jaureguiverry salió a negar lo dicho por Perchman, Ruglio expresó: “Y bueno, ta…”.

Ruglio dijo que no le sorprendió que Nacional tenga "algo que ver" con la decisión de Cerro.

"A todos los que me escribían '¿vos creés que Nacional tiene algo que ver?', les pasaba una captura de pantalla de Flavio que decía que el arreglo con Cerro estaba que Peñarol iba al Tróccoli", dijo. "No me pregunten si yo creo si (Nacional) tiene algo que ver, si lo dijo el vicepresidente de Nacional".

"No me sorprende, al momento que lo escuché lo doy por hecho de que es así", comentó Ruglio, quien dijo que es la "primera vez" que escucha que en al acuerdo entre dos clubes "hay un tercero involucrado". "De hecho, está penado por FIFA", señaló.

Se define si irán hinchas de Peñarol al Tróccoli

Tras la confirmación del partido en el Tróccoli, resta definir si habrá presencia de hinchas de Peñarol en el Estadio Centenario.

“No resolvieron qué iban a hacer. Esa es la información que tengo tanto de AUF como del Ministerio (del Interior), que lo van a saber hoy durante el día”, expresó Ruglio.

Además, señaló que es un tema “ajeno a Peñarol” y que van a resolver “las autoridades”.

“Es un partido que me preocupa por todo lo que pueda pasar durante el partido. Eso lo tengo que tener muy controlado porque para mí es un partido de altísimo riesgo”, expresó.

En el Torneo Apertura, cuando Cerro visitó a Peñarol en el Campeón del Siglo, hubo graves incidentes con lanzamiento de proyectiles desde la hinchada visitante, lo que llevó a la suspensión del partido y a la quita de un punto para los albicelestes.

Consultado Ruglio sobre qué es lo mejor, que vayan o no hinchas aurinegros, dijo: “Que definan las autoridades”.

En ese sentido, agregó que las responsabilidades recaerán sobre Peñarol en caso de que haya algún incidente. “Y si hay pérdida de puntos, van a recaer sobre nosotros. Tengo que estar arriba de que no haya una segunda jugada, que después haya un incidente en la tribuna, seamos los clubes los que perdamos puntos, y Nacional haga el combo redondo”.

“Peñarol, desde que pasó esto, se va a mover todo lo que se tiene que mover y entendiendo qué es lo mejor para Peñarol, que es lo que tengo que hacer yo. Lo mejor es tener la mayor información posible y también advertir si atrás de toda estas cosas hay otra jugada”, comentó.

Consultado por esa “otra jugada”, dijo no saberlo. “Ya ni siquiera importan los puntos en la cancha, terminan en tribunales y con más líos, y con más puntos… Todas esas cosas las tengo que prever porque es inevitable. Prefiero saber quiénes se van a hacer responsable si pasan cosas, porque después lo más fácil es culpa de los clubes, es un espectáculo privado, los puntos se les sacan a los clubes, te descuentan x en la Anual, x en los campeonatos… Entonces eso es lo que tengo que prever como presidente”, comentó.

Ruglio señaló que le ofreció a Cerro más dinero de lo que le pedían para llevar al Centenario e incluso agregó separaciones de hinchadas para evitar incidentes para que los clubes no corran riesgos de "perder puntos".

También dijo ser "100%" partidario a reglamentar para que se prohíba la compra de localías, como del "fair play financiero".

Recordó que Cerro le debe US$ 50.000 a Peñarol de cuando lo ayudaron a comenzar el campeonato 2024 y dijo que no lo volverá a ayudar.