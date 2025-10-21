Las disculpas de Matías Abaldo tras las fotos que se viralizaron con un cantante, alcohol, marihuana y billetes de dólares

Las fotos que se viralizaron de Abaldo y El Menor Agustín

El futbolista uruguayo Matías Abaldo hizo un pedido de disculpas en sus redes sociales luego de las fotos que se viralizaron por el cantante “El Menor”, quien estuvo en su apartamento y compartió fotos con billetes de dólares, alcohol y marihuana.

Dichas imágenes generaron críticas de hinchas de Independiente de Avellaneda, el club argentino en el que actualmente juega el ex Defensor Sporting y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Este martes, Abaldo , campeón del mundo con la selección uruguaya sub 20 en 2023, hizo una publicación en sus redes .

“Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes”, señaló.

“Soy amigo de El Menor Agustín y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento”, explicó.

“En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”, agregó Abaldo.

“Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”, agregó.

Abaldo pasó a mitad de año a Independiente de Avellaneda, luego de regresar a Defensor Sporting, club en el que se formó, tras su salida de Gimnasia.

“Volver a Defensor fue mucho más que una decisión deportiva: fue volver a mi casa, a mi gente, a mi país. En un momento en el que necesitaba estar cerca y sentirme contenido, mi club me abrió las puertas y me acompañó como solo el club de origen puede hacerlo”, señaló en su despedida de los violetas, club al que llegó tras dejar Gimnasia por problemas de salud mental.

“Gracias a todos los que fueron parte: compañeros, cuerpo técnico, funcionarios, dirigentes e hinchas. Me cuidaron, me respaldaron y me hicieron sentir en casa. Compartimos muchos momentos, y me los llevo todos conmigo”, agregó.