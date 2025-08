Mirá la forma especial en la que sus nuevos compañeros de Independiente recibieron a Matías Abaldo tras firmar contrato por un año

El campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya en el Mundial de Argentina de 2023, firmó contrato hasta junio de 2026 con una opción de compra de US$ 2.300.000.

"Dentro de la cancha él es feliz. La distancia, las lesiones, todo fue empeorando su situación del día a día. Me voy a reunir con (Mariano) Cowen (presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata) para ver los pasos a seguir. Queremos sacar adelante a este chico en el aspecto humano. Estoy preocupado. No quiero que pase lo mismo que con el Morro García que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz", dijo.

El futbolista sufría una profunda depresión y fue contenido por Lasalvia en su propia casa.

Desde allí habló del apoyo y los llamados que recibió, entre otros, de Luis Suárez y Edinson Cavani.

Este miércoles fue la presentación oficial con Independiente.

Una vez llevada a cabo la misma, fue hasta la práctica de los de Avellaneda y sus compañeros lo recibieron muy bien.