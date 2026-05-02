Argentina: mirá el nuevo gol de Matías Abaldo, figura en la victoria de Independiente contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

El uruguayo Matías Abaldo volvió a anotar un gol para Independiente , en la victoria de su equipo de visitante por 2-1 ante San Lorenzo de Almagro correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Argentina, que le permitió al Rojo asegurar su puesto en la fase final de la copa.

El campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya en 2023 fue el encargado de abrir el marcador en el Estadio Nuevo Gasómetro . A los 16 minutos , el extremo recibió un pase del chileno Maximiliano Gutiérrez que lo dejó solo frente al arco, y definió con un disparo bajo que venció la resistencia del golero José Devecchi.

Es el quinto gol de Abaldo esta temporada , en la que lleva 16 partidos jugados (uno por Copa Argentina y el resto por el Apertura. Su anterior gol lo convirtió ante Boca Juniors el pasado 11 de abril, en un partido que terminó con empate 1-1.

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A los 54 Independiente extendió su ventaja, otra vez con el uruguayo como protagonista. En esta ocasión los roles se invirtieron: Abaldo ingresó al área por banda izquierda y dejó solo con un pase al medio a Gutiérrez, que puso el 2-0.

Ezequiel Herrera puso el descuento a los 72 para San Lorenzo, que se quedó con uno menos en los descuentos por la expulsión de Alexis Cuello. En el local Mathías de Ritis fue titular y fue sustituido en el entretiempo, mientras que Guzmán Corujo se quedó en el banco de suplentes.

Con este resultado Independiente aseguró su clasificación a la fase final: quedó quinto en la Zona A del Apertura con 24 puntos, dos más que San Lorenzo, que está séptimo con 22 unidades. Son ocho los equipos que clasificarán a la siguiente ronda.