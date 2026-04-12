Mirá el gol de Matías Abaldo para Independiente ante Boca Juniors que silenció a La Bombonera

El delantero uruguayo Matías Abaldo volvió a ser un futbolista importante para Independiente de Avellaneda, al anotar el gol para el transitorio 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera por una nueva fecha del Torneo Apertura argentino.

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El campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya en el Mundial 2023 de Argentina, convirtió la apertura desde un ángulo muy cerrado cuando iban 8 minutos.

Vale recordar que hace algunas semanas, Abaldo había convertido un golazo para los rojos ante Instituto de Córdoba.

Matías Abaldo aprovechó un contragolpe de Independiente para liquidar a Boca Juniors y silenciar a La Bombonera.

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Luego llegaría un polémico penal para los xeneizes que les dio el empate definitivo 1-1 con el que terminó un clásico que no tuvo muchas chances.

El uruguayo terminó jugando los 90 minutos y fue amonestado.

Además, fue el mejor jugador de Independiente por su rendimiento en estadísticas en el encuentro, y lleva hasta ahora cuatro goles en el torneo.