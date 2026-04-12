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Mirá el gol de Matías Abaldo para Independiente ante Boca Juniors que silenció a La Bombonera

El uruguayo jugó todo el clásico y fue el mejor futbolista de los rojos en un partido de alto voltaje

12 de abril de 2026 11:49 hs

El delantero uruguayo Matías Abaldo volvió a ser un futbolista importante para Independiente de Avellaneda, al anotar el gol para el transitorio 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera por una nueva fecha del Torneo Apertura argentino.

El campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya en el Mundial 2023 de Argentina, convirtió la apertura desde un ángulo muy cerrado cuando iban 8 minutos.

Abaldo y luego la polémica

Matías Abaldo aprovechó un contragolpe de Independiente para liquidar a Boca Juniors y silenciar a La Bombonera.

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Luego llegaría un polémico penal para los xeneizes que les dio el empate definitivo 1-1 con el que terminó un clásico que no tuvo muchas chances.

El uruguayo terminó jugando los 90 minutos y fue amonestado.

Además, fue el mejor jugador de Independiente por su rendimiento en estadísticas en el encuentro, y lleva hasta ahora cuatro goles en el torneo.

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