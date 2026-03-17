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El golazo de Matías Abaldo para Independiente que no le alcanzó al rojo en su visita a Instituto de Córdoba; mirá el video

Matías Abaldo abrió la cuenta para Independiente, pero no le alcanzó en Córdoba; mirá el video

17 de marzo 2026 - 7:40hs
Festejo de Matías Abaldo en Independiente

Festejo de Matías Abaldo en Independiente

Matías Abaldo en Independiente

Matías Abaldo en Independiente

El golazo de Matías Abaldo para Independiente 

En el último partido del día lunes, en la undécima fecha del Torneo Apertura argentino, Independiente naufragó en Córdoba, donde Instituto le ganó de atrás 2-1, un tropiezo que deja a los Diablos Rojos en el séptimo escalón de la Zona A

El uruguayo Matías Abaldo (13 minutos) abrió la cuenta para el equipo de Avellaneda, pero al minuto igualó Alex Luna y Giuliano Cerato (34') completó la remontada de la Gloria cordobesa, donde ingresó Matías Fonseca, que se recuperó después de tres partidos sin ganar.

Matías Abaldo en Independiente
Matías Abaldo en Independiente

Matías Abaldo en Independiente

"Merecimos más, pero todos los rivales son complicados. No pudimos mantener la ventaja, y nos duele. No hicimos un mal partido, pero nos vamos sin nada", destacó Kevin Lomónaco, defensor del Rojo.

San Lorenzo goleado de local

San Lorenzo, con los uruguayos Guzmán Corujo y Mathías De Ritis como titulares, sufrió una dura goleada en su casa por 5-2 a manos de Defensa y Justicia, donde atajó Cristopher Fiermarín, este lunes, y su entrenador, Damián Ayude, quedó en la cuerda floja.

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El Halcón del sur bonaerense fue dominador de principio a fin y de a ratos le propinó una clase de fútbol al Ciclón. Este se vio avasallado en su estadio, el Nuevo Gasómetro, ante el estupor de sus hinchas.

Guzmán Corujo en su debut en San Lorenzo
Guzmán Corujo en su debut en San Lorenzo

Guzmán Corujo en su debut en San Lorenzo

Elías Pereyra a los dos minutos de juego, Juan Manuel Gutiérrez (45), Aarón Molinas (64') de tiro penal, Agustín Hausch (75') y David Barbona (90+2') anotaron los cinco goles de Defensa.

El recién llegado Rodrigo Auzmendi, a los 65 y 89 minutos, marcó los tantos del Ciclón, que jugó el último tramo con diez por la roja directa a Agustín Ladstatter (65') y además falló un penal que Fiermarín le atajó a Alexis Cuello a los 82 minutos.

San Lorenzo sólo ganó uno de sus últimos siete partidos, acumula cuatro fechas sin victorias y de momento está fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final del torneo Apertura.

"No estoy pensando en dar un paso al costado. El ánimo no es bueno. Una derrota abultada y en nuestra cancha, duele", dijo Ayude que fue silbado por los hinchas de San Lorenzo.

"Cuando las cosas no salen en su totalidad, uno intenta pelear. Soy optimista de que vamos a dar vuelta esta situación, vamos a trabajar para que esto no vuelva a suceder", agregó.

Defensa y Justicia, en tanto, se reencontró con el triunfo -y de qué manera- después de cinco empates en fila.

Con la goleada conseguida, el Halcón, que sigue invicto en el certamen, trepó al segundo escalón de la Zona A, a seis puntos del líder Vélez Sarsfield.

La Academia gana con goles de Maravilla

El otro grande de Avellaneda, Racing Club, venció al modesto Estudiantes de Río Cuarto por 2-0 con un doblete de su artillero Adrián "Maravilla" Martínez a los 54 y 90+3 minutos.

Con esta victoria, La Academia ingresó entre los ocho mejores de la Zona B, en puestos de clasificación a octavos, mientras que el conjunto cordobés sigue muy cerca del sótano de la tabla.

Más temprano, Barracas Central le dio otro empujón al fondo a Atlético Tucumán, al que doblegó 2-1 con tantos de Gonzalo Maroni (13') y Lucas Gamba (70').

El Decano tucumano descontó con un tanto en su propia valla de Nicolás Demartini un minuto antes del gol de la victoria de Barracas.

Atlético Tucumán, que terminó con nueve por las expulsiones de Kevin Ortiz y Lautaro Godoy, perdió cuatro de sus últimos cinco cotejos y ocupa el puesto 27º en la tabla anual, con lo cual empieza a mirar de reojo el descenso.

Además, en un duelo discreto y de pocas llegadas, Aldosivi y Huracán empataron 0-0.

Con base en AFP

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Matías Abaldo Independiente Córdoba

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