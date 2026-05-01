Diego Aguirre cambió el semblante pese a la dura caída con Corinthians, anunció que recupera jugadores y que irá a Vicente López a ganarle a Platense por Copa Libertadores

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, enterró rápidamente la dura derrota contra Corinthians, por la tercera fecha del grupo E de la Copa Libertadores, y se marcó como su gran objetivo derrotar a Platense el jueves de la semana próxima.

El aurinegro jugará el lunes a la hora 19.30 contra Defensor Sporting, en el Campeón del Siglo, por la fecha 14 del Torneo Apertura, que ya ganó Racing, y el jueves, a la hora 19.00, se medirá con Platense por la fecha 4 de la Copa.

Aguirre manifestó en primer lugar, en la conferencia de prensa llevada a cabo en el Neo Quimica Arena de San Pablo, que Peñarol fue claramente superado este jueves por Corinthians.

"Recibimos el primer gol al comienzo del partido y Corinthians nos superó. No encontramos los caminos, hoy no hay mucho para decir, el rival fue más en todo momento ".

La tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores tras la derrota de Peñarol contra Corinthians

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"Llegamos muy diezmados hoy, con muchos jugadores que no pudieron estar, buscamos plantear un juego más que nada defensivo, pero la verdad que es un partido que perdimos claramente y no hay muchas cosas para decir. La Copa sigue, tenemos una final con Platense que vamos a ir a ganar, hay que trabajar para ese objetivo y recuperar jugadores; queda mucho para dar". afirmó el DT.

"Sabíamos las dificultades de este partido por la calidad del rival y los jugadores que no estaban, no llegamos bien a este partido, vamos a trabajar para recuperarnos y pelear ese partido con Platense e intentar ir por la clasificación. Nos quedan tres partidos, es mucho por delante, hoy el panorama parece muy difícil, pero vamos a ver lo que pasa y prepararnos para lo que viene", agregó.

Sobre el ingreso y la posterior salida del colombiano Luis Angulo, resentido de su lesión muscular, Aguirre dijo: "No fue mucho, pero le impedía poder hacer velocidad y esprintar, pidió para salir, una baja importante, pero espero que pueda estar para los partidos que vienen".

Cuando le preguntaron si Eduardo Darias llega al vital partido con Platense, Aguirre respondió: "Creo que recuperamos tres o cuatro jugadores para tener otro poderío y argumentos para ir por ese partido que es definitorio".

Luego le preguntaron cómo estaba el Aguirre entrenador y el Aguirre persona. Ahí el DT mostró un semblante y respondió con un vigor que nada tuvo que ver con lo que fue Aguirre el domingo pasado tras perder contra Wanderers, donde se mostró abatido y con dejos de resignación.

"Bien, preparado, como te tocan momentos muy buenos, hay rachas negativas como las que estamos pasando, pero con situaciones que influyen para no mostrar nuestra mejor versión. Con la recuperación de jugadores vamos a estar mejor, vamos a dar pelea hasta el final. Estoy bien, con jugadores que se entregaron y dieron todo, veremos qué pasa".

"No hay que dar lugar a que entre nada negativo, vamos a dar todo para revertir este momento complicado, no es la primera vez que tocan momentos difíciles y hemos sabido salir, confío que mis jugadores y en el plantel que tiene capacidad para revertir este momento que no es el que queríamos", concluyó.