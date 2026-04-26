Diego Aguirre abatido por el pésimo momento de Peñarol: "Estamos en una racha negativa donde hay una pérdida de confianza"

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, se mostró abatido tras la derrota de su equipo ante Wanderers por el Torneo Apertura, resultado con el cual se bajó de la lucha para un certamen que conquistó ya matemática Racing, con dos fechas por disputarse.

"No hay mucho para decir, la verdad que muy mal, no salió nada, y estamos en un momento muy complicado donde las cosas no están saliendo como queremos", dijo Aguirre a la televisión tras una nueva derrota experimentada por su equipo.

Peñarol no gana desde la fecha 10 por el Torneo Apertura cuando venció 2-0 a Progreso. Luego perdió contra Liverpool 2-0, ante Platense 2-1 por Copa Libertadores, empató 2-2 con Juventud y a hora cayó 1-0 ante Wanderers .

"Estamos en una racha negativa donde hay una pérdida de confianza y el equipo no está encontrando los caminos y los rendimientos no están siendo los que esperamos , eso está claro. Es un momento feo porque venimos de varias derrotas, hay que levantarse y pensar en lo que viene", manifestó.

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Consultado cuánto pesa el factor anímico en este momento, el DT respondió: "Mucho, porque las cosas no salen, todo se complica, damos mucha ventaja, no generamos situaciones; fue un partido malísimo", agregó.

Cuando le preguntaron si este es el momento más duro desde su retorno a Peñarol, en noviembre de 2023, Aguirre dijo: "Seguramente, porque estamos con cantidad de dificultades, cosas que han ido pasando, los resultados no se dan y estamos en un momento muy malo".

¿Cómo se sale de esto? "Trabajar y tratar de ganar lo que viene, no hay demasiadas soluciones, tenemos que mejorar muchísimo porque vienen partidos que son difíciles y a su vez tenemos que ir a revertir este momento".

Peñarol juega el jueves a la hora 19.00 en el Neo Quimica Arena contra Corinthians, por la fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores, donde está último con un punto tras dos etapas disputadas.

"Tenemos que mejorar sea quien sea el rival, va a ser duro, pero hay cuatro días para meternos ahí, no tengo mucho para decir, las cosas no están saliendo, el equipo tiene que mostrar otra cosa", afirmó.

"Tenemos que jugar el jueves claro que sí, qué se le va a hacer, terminar lo mejor posible esta primera parte del año, encarar el próximo partido de la mejor manera, no hay otra", manifestó un Aguirre que dejó muestras de resignación, como pocas veces se lo ha escuchado.

Por último, le preguntaron si este momento tiene similitudes con el mal Torneo Apertura que hizo el año pasado, Aguirre dijo: "Puede ser parecido a eso, supimos salir, se han dado un montón de situaciones de lesiones, nunca pudimos repetir el equipo, tratamos de mover diferentes jugadores, pero es un momento en que no está saliendo nada".