La campaña de Racing campeón del Torneo Apertura 2026: 26 jugadores,12 fechas invicto y un técnico que le sacó jugo al talento del que dispuso

Racing se consagró campeón del Torneo Apertura luego de vencer este domingo 1-0 a Cerro Largo en el Ubilla de Melo y de que Wanderers derrotara 1-0 a Peñarol en la fecha 13 del certamen.

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El equipo de Cristian Chambian le sacó siete puntos de ventaja a Deportivo Maldonado y a Peñarol , y también 11 al campeón uruguayo, Nacional.

Los de Sayago perdieron en el debut 4-2 de locales contra Deportivo Maldonado y luego no cayeron más, protagonizando una memorable campaña.

Racing suma 30 puntos producto de nueve victorias, tres empates y una sola derrota .

La tabla de posiciones que Racing guardará en su mejor historia: campeón del Torneo Apertura 2026

Cerro Largo 0-1 Racing: el líder logró un gran triunfo en Melo y se quedó con la llave para llevarse el Torneo Apertura; mirá el golazo de Guillermo Cotugno

Tiene 22 goles y es el equipo más goleador junto con Albion al tiempo que es el segundo menos goleado, con 11, siendo solo superado por Defensor Sporting (8).

Su goleador es el centrodelantero argentino Tomás Habib, con cuatro tantos. Conocé su increíble historia en esta nota.

Tras la victoria contra Albion, el Cervecero sufrió un duro traspié al quedar eliminado de la fase de grupos de la Copa Sudamericana perdiendo contra Boston River.

Campaña de Racing en el Torneo Apertura

Rival Cancha Goles Deportivo Maldonado 2-4 Parque Roberto Sebastián Da Silva, Tomás Habib Nacional 1-1 Gran Parque Central Ignacio Brazionis Danubio 4-0 Parque Roberto Tomás Habib, Yuri Oyarzo, Iván Manzur, Alex Vázquez Albion 3-1 Franzini Franco Suárez, Esteban Da Silva, Guillermo Cotugno Cerro 1-0 Parque Roberto Bautista Tomatis Boston River 1-0 Campeones Olímpicos de Florida Felipe Cairus Liverpool 1-0 Parque Roberto Felipe Álvarez Progreso 1-1 Parque Roberto Rodrigo Dudok Peñarol 2-1 Campeón del Siglo Yuri Oyarzo, Alex Vázquez Juventud 2-1 Parque Roberto Felipe Álvarez, Fernando Mimbacas en contra Wanderers 2-1 Parque Viera Tomás Habib, Nicolás Sosa Defensor Sporting 1-1 Parque Roberto Tomás Habib Cerro Largo 1-0 Ubilla Guillermo Cotugno

El equipo arrancó jugando contra el Depor Maldonado con Facundo Machado; Erik De los Santos, Facundo Álvarez, Martín Ferreira, Thiago Espinosa; Esteban Da Silva, Felipe Cairus, Juan Bosca, Juan Pérez; Sebastián Da Silva y Bautista Tomatis.

Este domingo, contra Cerro Largo alineó a Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ignacio Brazionis, Felipe Álvarez; Facundo González, Bosca, Cairus, Ferreira; Alex Vázquez; Tomás Habib y Sebastián Da Silva.

Chambian tiene un plantel extenso en el que utilizó a 26 jugadores.

Contra Cerro, en la quinta fecha, tomó el arco Federico Varese, que llegó el año pasado desde Juventud, de 23 años, y no lo largó más.

Chambian encontró adaptabilidad en el equipo para jugar con cuatro o con tres defensores y atacar generalmente con dos hombres de área, donde tiene variedad: Sebastián Da Silva (llegado este año del descendido Miramar Misiones), Tomás Habib, Bautista Tomatis, Iván Manzur y Nicolás Sosa.

Si de adaptabilidad se trata, Erik De los Santos, formado en Peñarol, jugó de lateral derecho o volante externo, y Robinson Martín Ferreira de zaguero, lateral o carrilero.

Contra Liverpool, en la séptima fecha, Agustín Álvarez Wallace jugó su primer partido de titular y desde entonces tomó la manija del equipo, aunque contra Cerro Largo estuvo ausente por lesión.

El bastión defensivo y uno de los mejores zagueros del campeonato fue el argentino Felipe Álvarez, quien llegó desde River Plate de la vecina orilla a mediados del año pasado.

En la zaga también aportaron lo suyo Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis (comprado a Nacional el año pasado) y Facundo Parada.

Como Álvarez son argentinos Habib, Manzur, Tomatis, Diego Cheuquepal y Axel Atum.

El equipo tuvo templanza de ánimo para definir varios triunfos sobre la hora, ante Cerro, Liverpool y Wanderers, y otros encuentros donde demostró salir muy enchufado para marcar de arranque y sacar buenos resultados como ante Nacional en el Parque o contra Albion en el Franzini.

Uno de los puntales del mediocampo fue Felipe Cairus, talento formado por Nacional al igual que Facundo González, Brazionis y Parada, mientras que son formados en Peñarol De los Santos, Álvarez Wallace y el extremo Franco Suárez.

De Defensor Sporting llegó Rodrigo Dudok, un volante ofensivo y otra de las grandes figuras que tuvo el equipo fue Alex Vázquez, un ex Liverpool y Miramar Misiones que cursa su segunda temporada en los de Sayago.

Chambian le sacó jugó a un plantel rico en talento y en hambre de triunfos.

Racing es el gran campeón del Torneo Apertura y por primera vez en su historia estará en la definición de la Liga AUF Uruguaya.