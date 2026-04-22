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La nueva idea de un enviado de Donald Trump hacia el presidente de FIFA, Gianni Infantino: que Italia, eliminado, reemplace a Irán en el Mundial 2026

Un enviado del presidente de Estados Unidos, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, habló con el titular del máximo organismo del fútbol

22 de abril de 2026 20:16 hs
El Premio de la Paz de la FIFA para Donald Trump

El Premio de la Paz de la FIFA para Donald Trump

Foto: AFP

Un enviado especial del presidente Donald Trump le pidió al titular de la FIFA, Gianni Infantino este miércoles, que sea Italia la que se quede con la vacante de Irán en el Mundial 2026.

Vale señalar que a fines de marzo, Bosnia y Herzegovina eliminó a Italia de la próxima Copa del Mundo en el Repechaje, dejando a la selección italiana fuera del torneo por tercera vez consecutiva.

Pero con la posible retirada de Irán del Mundial 2026 por el conflicto bélico existente con Estados Unidos, sede principal junto a Canadá y México, todo puede cambiar y se liberaría una plaza.

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"Confirmo que le he sugerido a Donald Trump y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión", declaró el enviado especial Paolo Zampolli al diario Financial Times.

Parece difícil que una propuesta así sea aceptada de esta manera, pero desde luego cosas más extrañas se han visto en el mundo del fútbol.

De momento, lo único que se sabe es que el enviado especial del presidente de los Estados Unidos ya ha formalizado la petición.

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