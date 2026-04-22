Niño en Rivera internado por intoxicación de cocaína "está en buenas condiciones" y "lúcido", informó ASSE

El niño de nueve años de Rivera internado por intoxicación de cocaína este miércoles "está en buenas condiciones" y "lúcido", informaron desde el hospital de este departamento.

El menor fue trasladado por su padre y atendido de inmediato en la emergencia pediátrica. Allí fue estabilizado y se le detectaron restos de la droga en la orina .

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"Está siendo objeto de valoración por parte del servicio de pediatría, está ingresado y estable ", contó el director del Hospital de Rivera Eduardo Ferracini en conferencia de prensa. "Está en buenas condiciones , lúcido e interactuando con su padre", agregó el jerarca médico.

"El niño es traído por convulsiones", a su vez "existen antecedentes por cuadros convulsivos previos", dijo Ferracini. Según indicaron fuentes del caso, el niño permanece en observación en sala de pediatría, sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica.

"Se siguen las recomendaciones que hizo el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), se están haciendo muestras seriadas de orina para que esperar el momento que se negativice", añadió Ferracini.

El médico afirmó que "no habría en principio una situación de riesgo social", debido a que "es un niño que tiene buena contención y buenos condiciones". Las autoridades investigarán cómo el menor llegó a esta intoxicación.

El personal de salud activó el protocolo correspondiente y dio aviso a la Policía. A partir de allí, el caso fue derivado al área de violencia doméstica. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada en Violencia Doméstica y de Género, que busca determinar cómo llegó la droga al organismo del menor y establecer eventuales responsabilidades.

En paralelo, intervino un juez de familia y las autoridades analizan el entorno del niño y sus vínculos con adultos.