Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  14°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / RIVERA

Niño en Rivera internado por intoxicación de cocaína "está en buenas condiciones" y "lúcido", informó ASSE

El director del hospital departamental dijo que "no habría en principio una situación de riesgo social" del menor de edad

22 de abril de 2026 21:02 hs
Dosis de cocaína
Dosis de cocaína

El niño de nueve años de Rivera internado por intoxicación de cocaína este miércoles "está en buenas condiciones" y "lúcido", informaron desde el hospital de este departamento.

El menor fue trasladado por su padre y atendido de inmediato en la emergencia pediátrica. Allí fue estabilizado y se le detectaron restos de la droga en la orina.

Más noticias

Niño de 9 años fue internado en Rivera por descompensación: análisis detectaron intoxicación por cocaína

Un operador penitenciario fue detenido en Soriano luego de intentar ingresar cocaína y marihuana a una cárcel

"Está siendo objeto de valoración por parte del servicio de pediatría, está ingresado y estable", contó el director del Hospital de Rivera Eduardo Ferracini en conferencia de prensa. "Está en buenas condiciones, lúcido e interactuando con su padre", agregó el jerarca médico.

"El niño es traído por convulsiones", a su vez "existen antecedentes por cuadros convulsivos previos", dijo Ferracini. Según indicaron fuentes del caso, el niño permanece en observación en sala de pediatría, sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica.

"Se siguen las recomendaciones que hizo el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), se están haciendo muestras seriadas de orina para que esperar el momento que se negativice", añadió Ferracini.

El médico afirmó que "no habría en principio una situación de riesgo social", debido a que "es un niño que tiene buena contención y buenos condiciones". Las autoridades investigarán cómo el menor llegó a esta intoxicación.

El personal de salud activó el protocolo correspondiente y dio aviso a la Policía. A partir de allí, el caso fue derivado al área de violencia doméstica. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada en Violencia Doméstica y de Género, que busca determinar cómo llegó la droga al organismo del menor y establecer eventuales responsabilidades.

En paralelo, intervino un juez de familia y las autoridades analizan el entorno del niño y sus vínculos con adultos.

Las más leídas

BPS compartió calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de mayo 2026: aquí todas las fechas

Cumplió 40 años la plaza "huérfana" de Pocitos: historia del monumento al héroe brasileño que nunca se construyó

BPS cambia el subsidio por incapacidad parcial: los nuevos requisitos para acceder al beneficio

El edificio que se entregará en junio y ya supera el 80% vendido: por qué las últimas unidades de GROU Hábitat son las más codiciadas

Temas

Niño Rivera cocaína ASSE

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos