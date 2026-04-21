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Un operador penitenciario fue detenido en Soriano luego de intentar ingresar cocaína y marihuana a una cárcel

El hecho ocurrió en la Unidad N.º 24 de Pense, en las afueras de Mercedes, y es investigado por el Ministerio del Interior

21 de abril de 2026 10:12 hs
INR
INR, Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un operador penitenciario fue detenido en las últimas horas cuando intentaba ingresar cocaína y marihuana a una cárcel del departamento de Soriano, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

El efectivo busca ingresar las drogas a la Unidad Nº24 de Pense, ubicada en las afueras de la ciudad de Mercedes.

Según informó Informativo Sarandí y confirmó El Observador, el efectivo estaba siendo seguido por el área de Investigaciones del Ministerio del Interior.

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Los agentes detectaron que el operador acudió a un punto de venta de drogas y luego comprobaron que trasladaba la sustancia hacia el centro penitenciario.

El funcionario fue detenido y se prevé sea sumariado en las próximas horas. De acuerdo con el consignado medio, hasta el momento la Fiscalía no ha presentado una imputación formal, aunque sí se mantiene investigando el hecho.

La Unidad Nº24 de Pense es una de las cárceles más sobrepobladas del país. Diseñada para albergar a 140 reclusos, actualmente cuenta con unos 300 internos.

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