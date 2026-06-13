Camioneros autoconvocados levantaron cortes tras reunión con el presidente Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este viernes a representantes de un grupo de camioneros autoconvocados, en un encuentro que permitió destrabar el conflicto que afectaba el tránsito en diversas rutas nacionales.
Tras la instancia de diálogo, los transportistas confirmaron el levantamiento de las medidas de enlentecimiento y los cortes parciales que mantenían, según informó El País. Durante la reunión, el grupo entregó al mandatario un documento con una propuesta de 11 puntos orientada a mejorar la competitividad del sector y del agro uruguayo.
Entre las iniciativas presentadas, los transportistas reclaman la libre flotación del tipo de cambio, la creación de un régimen de crédito fiscal para el consumo de gasoil y cambios en los subsidios al transporte. Asimismo, el documento solicita la eliminación de la Guía Electrónica de Transporte de Carga y una reestructuración del Sucive.
De acuerdo con la información, el presidente Orsi manifestó su disposición a estudiar los planteos junto a los ministerios competentes a la brevedad, como parte de un proceso de diálogo para abordar las preocupaciones del sector.