Camioneros autoconvocados levantaron cortes tras reunión con el presidente Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este viernes a representantes de un grupo de camioneros autoconvocados, en un encuentro que permitió destrabar el conflicto que afectaba el tránsito en diversas rutas nacionales.

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Tras la instancia de diálogo, los transportistas confirmaron el levantamiento de las medidas de enlentecimiento y los cortes parciales que mantenían, según informó El País. Durante la reunión, el grupo entregó al mandatario un documento con una propuesta de 11 puntos orientada a mejorar la competitividad del sector y del agro uruguayo.

Entre las iniciativas presentadas, los transportistas reclaman la libre flotación del tipo de cambio, la creación de un régimen de crédito fiscal para el consumo de gasoil y cambios en los subsidios al transporte. Asimismo, el documento solicita la eliminación de la Guía Electrónica de Transporte de Carga y una reestructuración del Sucive.