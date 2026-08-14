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Así se juega la segunda fecha del Torneo Clausura: Nacional visita a Racing y Peñarol debuta tras la suspensión; mirá partidos, horarios y jueces

La segunda fecha se juega de viernes a domingo; mirá día y hora de los partidos, canchas y jueces

14 de agosto de 2026 12:12 hs
Estadio Centenario vista campo de juego cancha torre de los homenajes
FOTO: GASTÓN BRITOS/FOCOUY

El estreno de Peñarol en el Torneo Clausura uruguayo marcará este fin de semana una segunda fecha en la que Nacional está obligado a ganar, tras debutar con una derrota que dejó a su cuerpo técnico en la mira.

Este viernes a las 19:00, el duelo Boston River-Danubio abrirá la segunda etapa en Florida.

Peñarol tras la suspensión

El pasado sábado, el encuentro que el aurinegro iba a disputar ante Montevideo City se suspendió por una falla en la red lumínica del estadio y esto llevó a que los de Diego Aguirre se quedaran sin actividad.

El Estadio Charrúa en penumbras, antes de la suspensión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol

El Estadio Charrúa en penumbras, antes de la suspensión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol

De acuerdo con esto, su duelo del domingo frente a Central Español será el primero en un Clausura en el que buscarán el título y mantener la primera posición de la Tabla Anual acumulada para afrontar las finales de la Liga Uruguaya con ventaja deportiva.

La carta que Peñarol envió a la Mesa Ejecutiva de la AUF con exigencias por la suspensión del partido ante Torque por la primera fecha del Clausura

Peñarol reclama los puntos del partido suspendido ante Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Clausura

Lesionado, el central Nahuel Herrera será baja y es prácticamente un hecho que esto llevará a que los centrales sean Lucas Ferreira y Mauricio Lemos.

También el domingo, Progreso recibirá a Deportivo Maldonado y Liverpool visitará a Defensor Sporting.

Nacional al Centenario para visitar a Racing

Un día antes, Nacional se medirá con Racing en un duelo que el tricolor afrontará con su cuerpo técnico atravesando un momento crítico, aunque con la buena noticia de que podrá contar nuevamente con el goleador Maximiliano Gómez.

Bajo las órdenes de Jorge Bava, el equipo acabó séptimo a nueve punto del campeón en un Torneo Apertura en el que el entrenador asumió en la octava jornada, luego de la salida de Jadson Viera.

Jorge Bava

Jorge Bava

Además, quedó afuera de la primera fase de una Libertadores con ocho puntos ganados de 18 posibles, fue eliminado por el argentino Tigre en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, finalizó segundo en su grupo del Intermedio y no pudo acceder a la final y se estrenó en el Clausura con una derrota.

Luego de ese último partido, Bava fue recibido por los directivos del club en una reunión en la que analizaron el presente del Tricolor y en la que fue ratificado para seguir en el cargo. No obstante, una nueva derrota podría poner fin a su ciclo, que hasta el momento es de 24 encuentros, con once victorias, tres empates y diez derrotas.

La tabla del Torneo Clausura 2026:

También el sábado, Cerro recibirá a Albion, Montevideo City Torque visitará a Juventud y Montevideo Wanderers se medirá con Cerro Largo.

Los detalles de la segunda fecha:

Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes VAR
Viernes 14 de agosto 19:00 Boston River-Danubio Campeones Olímpicos (Florida) Javier Feres Mathías Muniz, Federico Piccardo y Marcelo García

Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez
Sábado 15 10:00 Cerro-Albion Tróccoli Javier Burgos Nicolás Tarán, Juan Álvarez y Leandro Lasso

Diego Dunajec y Santiago Fernández
Sábado 15 13:00 Juventud-Montevideo City Torque Parque Artigas Gustavo Tejera Horacio Ferreiro, Héber Godoy y Federico Río

Andrés Cunha y Diego Riveiro
Sábado 15 16:30 Racing-Nacional Centenario Esteban Ostojich Agustín Berisso, Marcos Rosamen y Augusto Olmos

Leodan González y Héctor Bergalo
Sábado 15 19:30 Wanderers-Cerro Largo Parque Viera Kevin Fontes Carlos Barreiro, Matías Rodríguez y Ruben Umpiérrez

Christian Ferreyra y Andrés Nievas
Domingo 16 11:00 Progreso-Deportivo Maldonado Paladino Mathías De Armas Pablo Llarena, Sebastién Schroeder y Eduardo Varela

Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad
Domingo 16 15:00 Defensor-Liverpool Franzini Andrés Matonte Héctor Bergalo, Amador De Prado y Marcio Sierra

Antonio García y Javier Irazoqui
Domingo 16 18:30 Peñarol-Central Español Campeón del Siglo Esteban Guerra Martin Soppi, Alberto Píriz y Pablo Silveira

Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso

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