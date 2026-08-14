Más de 370.000 personas tienen consumo problemático de alcohol en Uruguay, según encuesta nacional de consumo de drogas

La octava Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población General develó que entre quienes consumieron alcohol en los últimos 12 meses, el 28,4% presenta signos de uso problemático . Esto equivale a aproximadamente a 373.000 personas , según los datos registrados en 2024 .

Los mismos datan señalan que el 71,4% de las personas de 18 a 65 años consumió alcohol en los últimos 12 meses y el 52,4% lo hizo en los últimos 30 días.

"El consumo también presenta una elevada prevalencia entre estudiantes universitarios y adolescentes escolarizados", según el sitio oficial de la Junta Nacional de Drogas. En 2024, el consumo de alcohol en los últimos 12 meses alcanzó al 80,7% de la población universitaria de 18 a 35 años y al 67% de los adolescentes escolarizados de 13 a 18 años . En los últimos 30 días, los porcentajes fueron 57,4% y 41,6% , respectivamente.

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Ahora bien, dentro de las más de 370.000 personas que presentan un uso problemático , la encuesta divide a la población en tres tipos .

Unas 185.000 personas presentan el riesgo 1, es decir el consumo abusivo en una ocasión. Para identificarlo se considera el consumo realizado, por ejemplo, durante los últimos 30 días. Otras 82.000 personas presentan el riesgo 2, es decir el consumo abusivo habitual. Para identificar este patrón se tiene en cuenta cuánto alcohol consume habitualmente en un día normal de consumo, considerando el último año, Y las restantes 106.000 personas tienen el riesgo 3, conocido como consumo problemático y dependencia. Para identificar posibles señales de este patrón se utiliza una herramienta que consta de 10 preguntas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Permite conocer si el consumo de alcohol está generando riesgos o consecuencias negativas en diferentes aspectos de la vida de una persona.

La Junta de Drogas también pidió tener atención con respecto a esta adicción y los adolescentes, y citó la décima Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, Uruguay 2024.

Entre los estudiantes que habían consumido alcohol en los últimos 30 días, el 60,1% declaró haber tenido un episodio de abuso por ingesta de alcohol en los últimos 15 días. Este porcentaje representa aproximadamente al 25% del total de la matrícula.

La encuesta define este episodio como el consumo, en una misma ocasión, de una cantidad igual o superior a dos litros de cerveza, cuatro o más medidas de bebidas destiladas o tres cuartos de litro de vino.

Debido a estos números, la Junta Nacional de Drogas (JND) presentó la campaña de prevención "Evidencias Familiares", a fin de promover la reflexión sobre el lugar que ocupa esta sustancia en la vida cotidiana, problematizar la naturalización de su consumo e instalar el cuidado como un valor social. "Si bien es la sustancia de mayor impacto físico y psicosocial, es la menos visibilizada", explica la campaña.

El evento contó con jerarcas como el prosecretario de Presidencia y presidente de la JND, Jorge Díaz; el secretario general subrogante de la Secretaría Nacional de Drogas Juan Triaca y el subsecretario de Salud Pública Leonel Briozzo, entre otros.

Triaca afirmó que las 373.000 uruguayos con consumo problemático de alcohol son "un dato fuerte" que obliga al gobierno a redoblar esfuerzos. En ese sentido, buscan que la campaña sea "un granito de arena".

La coordinadora de Prevención de la Secretaría Nacional de Drogas Victoria González explicó que la campaña Evidencias Familiares forma parte de una estrategia integral, que incluye capacitaciones al personal de salud para la detección precoz de consumos problemáticos en el primer nivel de atención. A su vez, también integra el programa "Eventos Cuidados" que en conjunto con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau), prohíbe la venta de alcohol a menores de 18 años en las fiestas y eventos.