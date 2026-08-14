Segundo detenido por triple homicidio en Cerro Norte fue extraditado desde Buenos Aires: está a disposición de la Justicia

El segundo detenido por triple homicidio en Cerro Norte fue extraditado desde Buenos Aires hacia Montevideo el jueves y ya se encuentra a disposición de la Justicia uruguaya. En este caso, tiene 19 años .

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También el jueves fue trasladado desde la capital argentina un joven de 18 años que era requerido internacionalmente por el mismo crimen, ocurrido el 24 de mayo.

Por el hecho, se dispuso orden de captura internacional para dos jóvenes de 18 y 19 años que se habrían fugado a Argentina. Actualmente fueron extraditados y el menor de ellos fue imputado el jueves . Ahora deberá permanecer seis meses en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

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En la extradición participaron el Departamento de Hechos Complejos , en coordinación con la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado , a través del Departamento de Capturas Internacionales y autoridades argentinas.

Segundo detenido por triple homicidio en Cerro Norte fue extraditado desde Buenos Aires Video: Ministerio del Interior

El joven de 18 años fue detenido por las autoridades argentinas cuando intentaba salir de la ciudad de Buenos Aires con destino a Uruguay. El mayor, en cambio, fue detenido en esta ciudad el 16 de julio.

El triple homicidio ocurrió a las 22:00 del domingo 24 de mayo sobre una casa ubicada en las calles Egipto y Estados Unidos. En el mismo hecho se registraron otras dos personas heridas.

Allí, según informó la Policía, un grupo de delincuentes llegó en un vehículo particular y comenzó a disparar contra la vivienda.