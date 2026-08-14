Interior prepara cambios en la Policía de Montevideo ante el aumento de homicidios: "La capital es el centro neurálgico de la preocupación", dijo Negro

El Ministerio del Interior trabaja en una "reestructura" de la Jefatura de Policía de Montevideo con el objetivo de " optimizar la eficiencia " en la prevención de los homicidios , anunció este viernes el ministro Carlos Negro.

Los cambios se producen en un escenario marcado por un aumento de los homicidios en el país, con Montevideo como uno de los principales focos de preocupación para las autoridades. En junio, y en medio de diferentes episodios de balaceras, Interior ya había dispuesto modificaciones en la conducción policial de la capital: Alfredo Clavijo asumió como jefe de Policía de Montevideo en sustitución de Pablo Lotito .

Durante una rueda de prensa realizada este viernes en una visita a Florida por el acto aniversario de Seguridad Rural, Negro explicó que la cartera trabaja en una reorganización que apunta particularmente a reducir los homicidios.

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“ La capital es el centro neurálgico de la preocupación del ministerio en materia de letalidad violenta . Estamos trabajando para una reestructura de la Jefatura de Montevideo que nos lleve a optimizar la eficiencia en la prevención de los homicidios y bajar los registros”, sostuvo en la rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

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El ministro adelantó que los cambios serán “anunciados en estos días”, aunque no dio detalles sobre cuáles serán las modificaciones previstas.

Negro también fue consultado por los enfrentamientos entre bandas delictivas en Montevideo, particularmente aquellos vinculados con disputas territoriales por la venta de drogas.

El ministro aseguró que estos grupos están siendo monitoreados de cerca por las autoridades con el objetivo de anticiparse a nuevos episodios violentos. “Tenemos un cabal conocimiento y estudio de la realidad criminal de Montevideo y Canelones, y de todo el país. Estamos haciendo un seguimiento muy cercano a la realidad de los clanes y grupos criminales, a efectos de lograr la prevención y llegar a tiempo”, afirmó el ministro.

Los cambios que Interior ya había realizado en la Policía de Montevideo

El anuncio de una nueva reestructura se produce dos meses después de que el Ministerio del Interior resolviera cambios en la cúpula policial, entre ellos el relevo del entonces jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, y de la directora de la Guardia Republicana, Angelina Ferreira.

El 11 de junio, Interior resolvió que Alfredo Clavijo, hasta entonces subdirector de la Policía Nacional, sustituyera a Lotito al frente de la Jefatura de Montevideo. A su vez, Julio Sena, quien se desempeñaba como director de Investigaciones, pasó a ocupar la Subdirección de la Policía Nacional.

El relevo de Ferreira se produjo en medio de cuestionamientos internos sobre la conducción de la política de seguridad. Efectivos de la Guardia Republicana señalaron entonces que el argumento que les fue trasladado para explicar la decisión fue que la unidad "no está alineada con la estrategia en materia de seguridad que lleva adelante el gobierno y el Ministerio del Interior".

Integrantes de la fuerza especializada cuestionaron esa explicación y afirmaron que la decisión era un "manotazo de ahogado" para responsabilizar a jerarcas policiales por los problemas de seguridad.