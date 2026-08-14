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Grave denuncia de racismo contra el arquero de Corinthians, Hugo Souza, en el Gigante de Arroyito ante Rosario Central por Copa Libertadores

El club brasileño denunció un nuevo acto racista luego del reclamo que le hizo el golero al árbitro uruguayo Andrés Matonte, quien hizo el gesto con relación a ese tema; el club brasileño emitió un comunicado

14 de agosto de 2026 13:25 hs
Hugo Souza le reclamó a Andrés Matonte gritos de racismo en el partido entre Rosario Central y Corinthians por Copa Libertadores

Hugo Souza le reclamó a Andrés Matonte gritos de racismo en el partido entre Rosario Central y Corinthians por Copa Libertadores

Un nuevo episodio de racismo empañó la jornada futbolística de la Copa Libertadores durante el empate 0-0 entre Rosario Central y Corinthians en el Gigante de Arroyito. El arquero del conjunto paulista, Hugo Souza, denunció haber sido blanco de insultos y agresiones verbales de carácter discriminatorio provenientes desde la tribuna local ubicada a su espalda durante el transcurso del encuentro.

Mientras se disputaba la segunda mitad, el golero brasileño se dirigió al árbitro uruguayo Andrés Matonte para alertarlo sobre los constantes agravios que estaba recibiendo de la hinchada Canalla.

Frente a este reclamo, el juez activó el protocolo antirracismo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) cruzando los brazos en forma de "X" sobre su cabeza.

Sin embargo, el encuentro no sufrió una suspensión de entidad y continuó tras una breve interrupción.

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El pedido de Ángel Di María a los hinchas de Rosario Central

Ante la gravedad de lo sucedido, incluso el capitán de Rosario Central, Ángel Di María, debió acercarse al sector de las gradas para pedir la inmediata cesación de los insultos.

Tras la finalización del partido, Hugo Souza expresó su profundo malestar en la zona mixta: "Me llamaron todo el juego 'mono', 'macaco' y 'negro de mierda'. Desafortunadamente parece algo común cada vez que venimos a jugar aquí".

No obstante, aclaró que los futbolistas del equipo rosarino le pidieron disculpas por el comportamiento de sus hinchas.

A través de un comunicado oficial, la directiva de Corinthians repudió categóricamente los hechos e informó que solicitará una investigación exhaustiva a las autoridades competentes para identificar y sancionar formalmente a los responsables.

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