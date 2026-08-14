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Ronald Araujo tiene todo listo para su primera función con Liverpool; mirá a quién enfrenta este fin de semana

El zaguero de la selección uruguaya disputará sus minutos iniciales ante la afición de los reds en Anfield Road

14 de agosto de 2026 14:19 hs
Ronald Araujo fue presentado como nuevo jugador de Liverpool de Inglaterra

Ronald Araujo fue presentado como nuevo jugador de Liverpool de Inglaterra

La expectativa en Anfield Road alcanzó su punto máximo de los últimos tiempos. Este domingo 16 de agosto a la hora 14, Liverpool afronta su último examen de pretemporada frente a Como de Italia, una cita que se perfila como el escenario ideal para ver en acción por primera vez a Ronald Araujo vistiendo la camiseta roja.

Con la pretemporada entrando en su recta final y el arranque de la Premier League a la vuelta de la esquina, el técnico vasco planea darle a Araujo sus primeros minutos de juego para comenzar a afinar el engranaje defensivo junto al experimentado capitán Virgil Van Dijk.

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Se viene el debut de Ronald Araujo en Liverpool

Para Ronald Araujo, lucir el dorsal 33 -número con valor sentimental al ser el mismo con el que debutó en sus inicios- ante la afición red representa una prueba bisagra.

Ronald Araujo jugará con el número 33 en Liverpool de Inglaterra

Ronald Araujo jugará con el número 33 en Liverpool de Inglaterra

Después de completar varias jornadas de entrenamiento de alta intensidad en el AXA Training Centre y recibir el respaldo explícito de compatriotas como Darwin Núñez, el futbolista de la selección uruguaya saldrá al césped de Anfield buscando ratificar la potencia física, contundencia y liderazgo que sedujeron a la directiva del conjunto inglés.

El cruce amistoso frente al club italiano servirá como la última plataforma de prueba antes del estreno oficial en la Premier League.

Todas las miradas en Merseyside apuntan a Araujo, cuya primera función en Inglaterra marca el inicio de un capitulo trascendental en su carrera futbolística.

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