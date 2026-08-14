Kevin Amaro está cerca de ser nuevo futbolista de un club europeo por una cifra millonaria: los detalles del pase del futbolista de Liverpool

Liverpool está cerca de vender al fútbol europeo por una cifra millonaria al lateral Kevin Amaro, jugador que ya tuvo un paso por la selección uruguaya, confirmaron distintas fuentes a Referí.
Desde el conjunto de Belvedere indicaron que Amaro está a punto de convertirse en nuevo jugador del Genk de Bélgica, equipo que se encuentra compitiendo en los playoffs de la UEFA Conference League.
Según informó El Espectador Deportes, Liverpool recibirá alrededor de US$ 4 millones por el 80% del pase del futbolista.
Fuentes del club indicaron que es posible que el lateral no juegue este domingo ante Defensor Sporting, por la segunda fecha del Torneo Clausura, aunque no está definido.
El futbolista de 22 años es uno de los proyectos más interesantes del fútbol uruguayo. Debutó en Liverpool en agosto de 2022, a sus 18 años, y en sus cuatro años en la Primera acumuló 103 partidos, dos goles y nueve asistencias, además del Campeonato Uruguayo de 2023, dos supercopas uruguayas, además de un Torneo Apertura, un Intermedio y un Clausura.
Su rendimiento, además, le valió la convocatoria del entrenador argentino Marcelo Bielsa a la selección uruguaya.
Entre setiembre y octubre de 2025 jugó tres partidos en dos convocatorias con la celeste, uno por Eliminatorias Sudamericanas (ante Chile) y dos amistosos (contra República Dominicana y Uzbekistán).
En esta temporada lleva 17 encuentros disputados con el negriazul, 16 de ellos como titular, con una asistencia. Solo se perdió seis partidos por un desgarro y el arranque del Clausura ante Albion, luego de ser expulsado en la última fecha del Intermedio ante Central Español.