Kevin Amaro está cerca de ser nuevo futbolista de un club europeo por una cifra millonaria: los detalles del pase del futbolista de Liverpool

Liverpool está cerca de vender al fútbol europeo por una cifra millonaria al lateral Kevin Amaro , jugador que ya tuvo un paso por la selección uruguaya , confirmaron distintas fuentes a Referí.

Desde el conjunto de Belvedere indicaron que Amaro está a punto de convertirse en nuevo jugador del Genk de Bélgica , equipo que se encuentra compitiendo en los playoffs de la UEFA Conference League.

Según informó El Espectador Deportes, Liverpool recibirá alrededor de US$ 4 millones por el 80% del pase del futbolista.

Fuentes del club indicaron que es posible que el lateral no juegue este domingo ante Defensor Sporting , por la segunda fecha del Torneo Clausura , aunque no está definido.

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El futbolista de 22 años es uno de los proyectos más interesantes del fútbol uruguayo. Debutó en Liverpool en agosto de 2022, a sus 18 años, y en sus cuatro años en la Primera acumuló 103 partidos, dos goles y nueve asistencias, además del Campeonato Uruguayo de 2023, dos supercopas uruguayas, además de un Torneo Apertura, un Intermedio y un Clausura.

Su rendimiento, además, le valió la convocatoria del entrenador argentino Marcelo Bielsa a la selección uruguaya.

Entre setiembre y octubre de 2025 jugó tres partidos en dos convocatorias con la celeste, uno por Eliminatorias Sudamericanas (ante Chile) y dos amistosos (contra República Dominicana y Uzbekistán).

En esta temporada lleva 17 encuentros disputados con el negriazul, 16 de ellos como titular, con una asistencia. Solo se perdió seis partidos por un desgarro y el arranque del Clausura ante Albion, luego de ser expulsado en la última fecha del Intermedio ante Central Español.