Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PERÍODO DE PASES

Kevin Amaro está cerca de ser nuevo futbolista de un club europeo por una cifra millonaria: los detalles del pase del futbolista de Liverpool

El lateral de 22 años, que ya pasó por la selección uruguaya, lleva 17 encuentros disputados con Liverpool esta temporada

14 de agosto de 2026 14:01 hs
Kevin Amaro de Liverpool ante Ignacio Sosa y Matías Arezo de Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Kevin Amaro de Liverpool ante Ignacio Sosa y Matías Arezo de Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Ignacio Mereola/FocoUy

Liverpool está cerca de vender al fútbol europeo por una cifra millonaria al lateral Kevin Amaro, jugador que ya tuvo un paso por la selección uruguaya, confirmaron distintas fuentes a Referí.

Desde el conjunto de Belvedere indicaron que Amaro está a punto de convertirse en nuevo jugador del Genk de Bélgica, equipo que se encuentra compitiendo en los playoffs de la UEFA Conference League.

Según informó El Espectador Deportes, Liverpool recibirá alrededor de US$ 4 millones por el 80% del pase del futbolista.

Fuentes del club indicaron que es posible que el lateral no juegue este domingo ante Defensor Sporting, por la segunda fecha del Torneo Clausura, aunque no está definido.

Thiago Brizuela, la nueva joya de Liverpool que marcó su primer gol a los 17 años y se prepara para el Mundial, con la lucha de su familia y la humildad como pilares

Liverpool coloca la piedra fundamental de su nuevo estadio en Belvedere, José Luis Palma lo presenta y Rafael Radi propone El Bosque Azul

El futbolista de 22 años es uno de los proyectos más interesantes del fútbol uruguayo. Debutó en Liverpool en agosto de 2022, a sus 18 años, y en sus cuatro años en la Primera acumuló 103 partidos, dos goles y nueve asistencias, además del Campeonato Uruguayo de 2023, dos supercopas uruguayas, además de un Torneo Apertura, un Intermedio y un Clausura.

Su rendimiento, además, le valió la convocatoria del entrenador argentino Marcelo Bielsa a la selección uruguaya.

Entre setiembre y octubre de 2025 jugó tres partidos en dos convocatorias con la celeste, uno por Eliminatorias Sudamericanas (ante Chile) y dos amistosos (contra República Dominicana y Uzbekistán).

En esta temporada lleva 17 encuentros disputados con el negriazul, 16 de ellos como titular, con una asistencia. Solo se perdió seis partidos por un desgarro y el arranque del Clausura ante Albion, luego de ser expulsado en la última fecha del Intermedio ante Central Español.

Las más leídas

La foto que publicó Diego Forlán en el Complejo Celeste y que cambia las formas implantadas por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

El primer problema que debe resolver Diego Forlán en la selección uruguaya, el arco: la falta de referentes y quiénes son los nuevos goleros

Los cambios que introdujo Ricardo Vairo en Nacional en 20 meses de gestión: desde la cocina de Los Céspedes al psicólogo y la sanidad

¿Llega Nahuel Herrera a jugar el clásico con Peñarol ante Nacional? Lo que dijo Ignacio Ruglio y una realidad que es más compleja

Temas

Kevin Amaro Liverpool Bélgica selección uruguaya

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos