Federico Valverde marca el ritmo de Real Madrid en el inicio de LaLiga de España con José Mourinho como nuevo técnico

Con la pretemporada entrando en su tramo final y los amistosos internacionales, Real Madrid ultima los detalles tácticos para encarar el arranque de LaLiga 2026-27. En este contexto de máxima exigencia, Federico Valverde vuelve a erigirse como una pieza central e insustituible dentro del andamiaje merengue.

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Tras un receso condicionado por el calendario del Mundial 2026, el Halcón charrúa demostró en los encuentros de preparación -incluidos los ensayos frente a Ferencváros y Deportivo La Coruña- que mantiene intacta su desplegada capacidad física, visión de juego y pegada de media distancia.

Su entendimiento con las principales figuras ofensivas del equipo sigue siendo el eje sobre el cual el Madrid cimenta sus transiciones rápidas y la presión alta.

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El esfuerzo de Federico Valverde para levantar el trofeo Teresa Herrera Foto: EFE

El miércoles, levantó el pesadísimo trofeo de la Copa Teresa Herrera tras vencer 1-0 a Deportivo La Coruña.

juegan ante Schalke 04 y pese al inicio de LaLiga de España este sábado, Real Madrid debuta la semana que viene

El debut liguero de Real Madrid tendrá una particularidad en el calendario que comienza este sábado con dos encuentros: debido a la reprogramación del duelo inicial frente a Real Sociedad para fin de mes, el primer examen oficial de los dirigidos por el cuerpo técnico merengue se dará como visitantes frente a Espanyol en el RCDE Stadium el sábado 22 de agosto.

Mientras tanto, este sábado los merengues disputarán su último amistoso visitando a Schalke 04 de Alemania.

Para Federico Valverde, esta temporada supone la consolidación definitiva de sus galones de mando dentro del vestuario y con José Mourinho como nuevo técnico.

A sus 28 años, el volante uruguayo ya no es solo el pulmón inagotable del equipo, sino uno de los capitanes tácticos del club madrileño.

Con el objetivo de volver a conquistar el título doméstico, el Halcón asume la responsabilidad de liderar el mediocampo blanco desde la primera jornada.