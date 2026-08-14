¿Dónde queda y qué hay en el punto cero del planeta Tierra?

En medio del océano Atlántico , en el Golfo de Guinea , existe una coordenada que funciona como uno de los principales puntos de referencia del sistema geográfico mundial: 0° de latitud y 0° de longitud . Allí se cruzan la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich , pero no hay una isla, una ciudad ni ningún monumento.

El denominado "punto cero" de la Tierra se encuentra en aguas del Atlántico tropical , frente a la costa occidental de África . La ubicación marca simultáneamente el comienzo de las coordenadas de latitud y longitud utilizadas para localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre.

La elección de este punto está relacionada con la definición de las dos líneas que lo atraviesan. En 1884 , durante la Conferencia Internacional del Meridiano realizada en Washington , 25 países acordaron utilizar el meridiano que pasa por el Observatorio de Greenwich , en Londres , como referencia para la longitud cero. El Ecuador , por su parte, establece la latitud 0° y divide al planeta entre los hemisferios norte y sur.

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La intersección de ambas se encuentra en el océano, por lo que no existe tierra firme en el punto exacto 0°, 0° . Tampoco hay allí una estructura construida para marcar físicamente el lugar. Lo que sí se encuentra en la zona es una boya meteorológica de la red PIRATA , identificada como la estación 13010 – Soul .

Esta estación forma parte de un sistema internacional de observación del Atlántico tropical y recopila información sobre variables como temperatura, humedad y velocidad del viento. Los datos obtenidos sirven para investigaciones relacionadas con el comportamiento del océano y la atmósfera y el seguimiento del clima en esa región.

Estación 13010 – Soul

La particularidad de este punto también aparece en los sistemas de información geográfica. Cuando una base de datos contiene coordenadas incorrectas o un registro no tiene una ubicación válida, algunos sistemas pueden asignarlo a 0°, 0°. De allí surgió el nombre de Null Island, una isla inexistente que funciona como una especie de marcador digital de errores.

La referencia fue incorporada a proyectos cartográficos como Natural Earth y terminó convirtiéndose en una curiosidad dentro del mundo de la cartografía digital.