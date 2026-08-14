"Politizan todo": Galiana, exdirector del Pereira Rossell, salió al cruce de Álvaro Danza por obras en el hospital

El pediatra e infectólogo Álvaro Galiana , quien ocupó la dirección del hospital pediátrico del Pereira Rossell durante el gobierno pasado, salió al cruce del presidente del directorio de ASSE, Álvaro Danza, y en declaraciones a El Observador lo acusó de “mentir” por motivos políticos.

El contrapunto se dio en el marco de la renuncia del jefe de neurocirujanos que trabajaba en el Pereira Rossell, Gonzalo Costa , quien en una carta de despedida se refirió a las carencias con las que ha trabajado y al caso omiso que hicieron a sus planteos “las direcciones” de los últimos años en el hospital, según difundió Así nos va de radio Carve.

Costa advirtió que se ha “sobrevolado la omisión de asistencia” , expresión que convulsionó el ambiente médico-político y generó una catarata de respuestas y acciones, desde el rechazo de la ministra Cristina Lustemberg hasta la posterior renuncia de los médicos que operaban con él.

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En ese marco, Danza dijo durante una entrevista en Palabras Cruzadas de radio Sarandí: “La situación del Pereira Rossell venía mal de hace tiempo. En todo el período pasado no hubo obras. Nada. Cero obra hubo. En este periodo ya vamos tres, cuatro obras”.

Danza mencionó que durante su gestión se hizo “una sala de internación nueva”, se “arregló la sala de neonatología completamente” y “el policlínico se inaugura ahora a fin de mes”. Y agregó: “El block quirúrgico estaba pasando por una situación compleja; se está ordenando”.

También se refirió a las deficiencias en “infraestructura” en el servicio de neurocirugía y sostuvo que el microscopio -esencial para los procedimientos de esta especialidad- “anda mal hace seis años”. Aseguró que esta semana, tras el reclamo de Costa, se emitió la orden de compra del equipo, que cuesta unos US$ 300 mil.

Según pudo saber El Observador, el microscopio con el que se trabaja ha tenido varias reparaciones y llegó a ser temporalmente sustituido por el de otro hospital. El pedido de los médicos de contar con al menos uno nuevo es previo a 2020.

Consultado por El Observador, Galiana manifestó su preocupación por lo ocurrido con el servicio de neurocirugía y empatizó con el neurocirujano saliente, aunque prefirió no hacer comentarios sobre el episodio.

El exdirector sí se pronunció acerca de las palabras de Danza. Expresó que no puede dejar pasar “tanta mentira junta”.

“Es una mentira que no se hicieron obras. Tengo la lista de obras de los últimos cinco años”, señaló, y aclaró que no todas se hicieron con recursos de ASSE (algunas con fondos de Udelar, otras con donaciones), pero sí se gestionaron en la pasada administración, bajo la dirección general de Victoria Lafluf.

A fines de 2020 se inauguró el block quirúrgico, comenzó a enumerar el pediatra. Se hizo la reparación y puesta en funcionamiento del sexto piso, de internación. Se creó un hogar de tránsito al que van los niños que van a hacerse estudios durante el día: “Niños que generalmente tienen parálisis cerebral, antes esperaban en un corredor y ahora tienen dónde estar, cambiarse, comer”, apuntó Galiana.

En 2023 se inauguraron las obras de caminería interna y señalización del hospital, que se hicieron en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con una inversión de 350 mil dólares. Fue difundido por la web de Presidencia.

“El servicio de fonaudiología fue creado a nuevo; se empezó a hacer hace dos años y se estrenó hace poco. Yo específicamente lo gestioné con la doctora Alicia Munyo”, destacó Galiana.

El exjerarca mencionó también el vacunatorio que se montó a nuevo en una construcción antigua por la calle Lord Ponsomby, y que se estrenó en la pandemia. “Antes se vacunaba en la entrada del hospital, en una piecita. Ahora hay un lugar exclusivo. A mí me preocupaba que hubiera niños sanos vacunándose en el mismo sitio donde esperaban niños para ser atendidos”, comentó.

En el período pasado, agregó Galiana, se hicieron obras de remodelación en el servicio de oftalmología y en la policlínica del tercer piso. También se estrenaron una sala de ortopedia y el área de hospital de día para psiquiatría.

Y continuó con la lista: “Ampliación y remodelación de la farmacia, sala de espera de cardiología a nuevo con ayuda de la fundación Corazoncitos, reparación y nuevo equipamiento en imagenología, servicio de quemados (Uniquer) reacondicionado, múltiples arreglos en el quinto piso, ala entera del segundo piso reconstruida”.

Se hizo también el diseño de la emergencia y de la entrada del hospital, algo que quedó pendiente para ejecutar en esta administración, y el traslado del sistema de archivo del hospital, que funcionaba en un sitio que se acondicionó para policlínicas, quedó “a medio hacer”.

“Estructuralmente es un edificio malo que necesita mantenimiento todo el tiempo. Eso de que hace seis años que no se hace obra es definitivamente falso”, concluyó Galiana, y disparó: “Politizan todo. Tienen que politizar los temas, salir a decir ‘nosotros sí hacemos y antes no se hacía’”.