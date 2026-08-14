Fiscalía llegó a un acuerdo con titular de Valentino y la justicia lo condenó por estafa y falsificación marcaria

El juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante condenó al titular de Valentino, Alegre Sasson Chebi, por los delitos de estafa y falsificación de marcas a la pena de 12 meses de prisión en una audiencia que se celebró este jueves, informaron a El Observador fuentes del caso.

La fiscal Sandra Fleitas , titular de Delitos Económicos de 2° Turno, llegó a un acuerdo con el imputado para cerrar el caso por proceso abreviado y evitar ir a juicio . Para ello, Sasson tenía que admitir los hechos por los cuales la fiscalía lo acusaba. A cambio la fiscalía accedió a rebajar la pena hasta en un tercio.

Como consecuencia, a pedido de la fiscalía, Sasson fue condenado como autor de un delito continuado de estafa en concurso fuera de la reiteracion con un delito de falsificacion marcaria previsto en la Ley 17.011. Los 12 meses de prisión serán sustituidos por libertad a prueba, que cumplirá seis meses con arresto domiciliario parcial , luego tendrá que realizar cuatro meses de trabajo comunitario y presentarse en comisaria semanalmente. Además continuará con cierre de fronteras por todo el plazo que durará la condena.

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En julio, el Tribunal de Apelaciones Penal de Tercer Turno había confirmado la imputación bajo el argumento de que no se verificaba " un apartamiento al estándar de probabilidad exigido para la formalización" , tras el recurso de apelación interpuesto por Sasson. Agregó que "los elementos objetivos que la Fiscalía relevó en audiencia son suficientes para dar inicio al proceso ".

La fiscal Fleitas había logrado la imputación en febrero bajo el argumento de que el empresario "induce a error al consumidor" al importar mercadería de China y venderla en plaza con la marca Valentino imitando la marca italiana (con etiquetas de made in Italy). Relató que compra carteras a US$ 40 carteras que luego vende a US$ 2.000.

Entre los testigos que declararon, la fiscal mencionó a varias clientas brasileñas que coincidían en que compraron convencidas de que era mercadería de la marca italiana, Valentino Garavani, pero luego se dieron cuenta de que no eran productos originales. Una de ellas había pagado US$ 400 por una cartera.

también al cocinero y conductor de TV Hugo Soca, quien declaró haber visitado Valentino varias veces. "Nunca dudé de la autenticidad de los productos por la calle en la que estaba", dijo y relató que lució cinturones con la letra V en el programa de cocina Bake Off Uruguay. Expresó que se "daña la imagen de Uruguay como destino turístico".

En la audiencia de imputación de febrero, Fleitas había argumentado que la conducta de Sasson "lesiona derechos del consumidor" como son los de recibir información veraz y no ser inducido en error. Agregó que la conducta "afecta a consumidores actuales y potenciales que adquieren la mercadería pensando que se trata de una marca de lujo, sobre todo teniendo en cuenta que Punta del Este es un punto de referencia para los cruceros de los que bajan turistas de diversas partes del mundo".

La fiscal alegó que el engaño se materializa en que la mercadería que importa a China Pranabest SA (la titular de Valentino Uruguay), tiene el mismo logo de la marca Valentino de Italia, la V, o leyendas Valentino, made in Italy, pese a tratarse de mercadería hecha en China.

Si bien las accionistas de Pranabest SA son las hijas de Sasson, Valentina, Florencia y Natalia, él es el presidente y quien toma las decisiones. Las tres afirmaron que desconocen la operativa de la firma y que las acciones se las regaló él.

La defensa, integrada por los abgados Gumer Pérez y Sara Durán, había señalado en la audiencia que no había elementos jurídicos que encuadren en delitos marcarios “y mucho menos por el delito de estafa”. Además argumentaron que Sasson y su familia tienen registrada la marca desde 1982, que se la adquirieron a la tienda El Mago y que tiene una licencia otorgada por su hija para comercializar la marca.

Sin embargo, para llegar al acuerdo que cierre el caso debieron aceptar ambos delitos.