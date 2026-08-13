Naviera más grande del mundo fue condenada por obstrucción a la justicia de Estados Unidos

MSC Shipmanagement Limited, empresa subsidiaria de Mediterranean Shipping Company (MSC) y encargada del mantenimiento y la administración de una gran parte de la flota de portacontenedores de la compañía, fue multada con US$ 6 millones por no informar sobre una situación peligrosa en un puerto de Carolina del Sur y obstruir una investigación judicial en Estados Unidos.

En junio de 2024, el portacontenedores MSC Michigan VII salió del puerto de Charleston y dejó de responder a las órdenes de velocidad . El buque pasó por debajo de un puente sin impactarlo, pero dejó lesionados a dos tripulantes de una embarcación recreativa y dañó buques e instalaciones costeras.

La Junta de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) estimó inicialmente los daños en más de US$ 500 mil y la Guardia Costera declaró el episodio como un accidente marítimo mayor.

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Según las pruebas recabadas por el Departamento de Justicia , el barco alcanzó una alta velocidad, pero terminó sin colisión ni contaminación por las maniobras del práctico portuario que se encontraba en la embarcación.

El incidente se originó por un desperfecto en el motor. Luego de las maniobras del práctico, la tripulación recuperó el control del motor, detuvo el buque y logró fondearlo a kilómetros de la costa.

Evitado el accidente, la Guardia Costera impuso una orden de detención del barco el 8 de junio y lo liberó el 22 de julio después de pruebas realizadas en muelles por técnicos de motor.

“Si el Michigan VII se hubiera dirigido a puerto en lugar de a alta mar, el resultado probablemente habría sido catastrófico”, dijo Adam Gustafson, fiscal general adjunto de la División de Energía y Recursos Naturales del Departamento de Justicia.

Durante las actuaciones judiciales, el jefe de máquinas del MSC Michigan VII mintió a los investigadores sobre acciones técnicas realizadas por tripulantes, pero tiempo más tarde se declaró culpable por no informar sobre una situación situación peligrosa y obstruir la investigación.

Más de dos años después, el 10 de agosto, el Departamento de Justicia anunció que MSC Shipmanagement LImited, se declaró culpable y fue condenada a una multa penal de US$ 6 millones y cuatro años de probation corporativa. El jefe de máquinas, por su parte, recibió una multa de US$ 2.000.

El comunicado del Departamento de Justicia no especifica el mecanismo mediante el cual se atribuyó a la compañía la obstrucción, ni el alcance de las medidas que deberá implementar.

A su vez, todavía falta el informe final de la Junta de Seguridad en el Transporte sobre el incidente del MSC Michigan VII.