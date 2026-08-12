Metsul pone el foco en Uruguay por un prolongado episodio de lluvias: los días más complicados

El observatorio meteorológico brasileño Metsul advirtió que la región atraviesa el comienzo de un prolongado período de lluvias , que se extenderá durante varios días y que podría dejar precipitaciones excesivas en algunas zonas del sur de Brasil y parte de Uruguay .

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Según el informe publicado este miércoles, el episodio tendrá distintas etapas debido al desplazamiento de un frente que oscilará de sur a norte y viceversa, alternando entre frente cálido, frío y semiestacionario.

Para Uruguay, el período a seguir con mayor atención será el comienzo de la próxima semana.

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Metsul prevé que el lunes 17 y martes 18 de agosto el frente permanezca semiestacionario y genere lluvias fuertes a intensas y grandes volúmenes de precipitaciones en el oeste y sur de Rio Grande do Sul, así como en parte de Uruguay .

Qué pasará antes de las lluvias previstas para Uruguay

El episodio ya comenzó este miércoles en Rio Grande do Sul con el avance de un frente cálido, que provoca lluvias en distintas zonas del estado brasileño.

El jueves, con el ingreso de aire frío desde el norte y noreste de Argentina, el sistema pasará a comportarse como un frente frío y continuará generando precipitaciones.

Durante viernes y sábado la inestabilidad afectará principalmente a sectores de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná.

Sin embargo, Metsul anticipa una segunda fase de mayor intensidad a partir del domingo 16, cuando el frente volverá a retroceder hacia Rio Grande do Sul como frente cálido. Ese día podrían producirse lluvias localmente intensas en el oeste, centro y sur del estado.

Será posteriormente, entre lunes y martes, cuando las lluvias más importantes podrían alcanzar también a Uruguay.