Metsul prevé el regreso de frío invernal a Uruguay tras varias semanas de temperaturas por encima de lo normal

Luego de varias semanas marcadas por temperaturas superiores a lo habitual para la época, Metsul prevé un cambio significativo en las condiciones del tiempo con el regreso de un escenario más propio del invierno en el sur de América del Sur, incluido Uruguay.

Según el pronóstico de la empresa meteorológica brasileña, una masa de aire frío comenzará a avanzar hacia la región detrás de un frente frío que ingresará entre el jueves y el viernes, provocando un descenso marcado de las temperaturas.

Metsul recordó que la segunda mitad del otoño y el comienzo del invierno estuvieron dominados por sucesivas irrupciones de aire polar.

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En ese contexto, Uruguay registró el mayo más frío desde 2007 , mientras que Montevideo y Buenos Aires atravesaron varias semanas con temperaturas muy por debajo de los valores normales para la época.

Sin embargo, ese patrón cambió de forma abrupta hacia mediados de julio, cuando comenzaron a observarse características propias del fenómeno de El Niño en las latitudes medias de Sudamérica.

Desde entonces, tanto Uruguay como el sur de Brasil experimentaron varios días con temperaturas por encima del promedio, impulsadas por el ingreso de aire cálido desde el norte.

El cambio llegará a fines de esta semana

De acuerdo con Metsul, el aire cálido y húmedo continuará predominando hasta el jueves, favoreciendo un ambiente templado, con elevada humedad, abundante nubosidad y lluvias aisladas.

El cambio comenzará con el avance de un frente frío asociado a un profundo centro de baja presión sobre el océano Atlántico.

Tras su pasaje ingresará una masa de aire frío que hará descender las temperaturas y marcará el retorno de condiciones más típicas del invierno.

El frío también se sentirá en Uruguay

Aunque el descenso térmico será más intenso en el estado brasileño de Río Grande do Sul, especialmente en su mitad sur, Metsul sostiene que el cambio de masa de aire también se hará sentir en Uruguay, donde las temperaturas volverán a ubicarse cerca o por debajo de los valores habituales para esta época del año.

El organismo incluso no descarta el retorno de las heladas durante el próximo fin de semana en sectores del sur de Brasil.

El pronóstico se conoce en momentos en que Uruguay permanece bajo la influencia de un frente cálido que mantiene condiciones de inestabilidad, con lluvias y tormentas en distintas zonas del país. Según Metsul, una vez que ese sistema sea desplazado por el frente frío, comenzará una nueva etapa con temperaturas sensiblemente más bajas.