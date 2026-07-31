Conflicto en FNC: trabajadores resolvieron no reintegrarse a la actividad en la planta de Montevideo

Los trabajadores de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) resolvieron en una asamblea no reintegrarse a las tareas en la planta de Montevideo , en el marco del conflicto que mantiene con la empresa , que extendió por un mes el seguro de paro para los trabajadores de la planta de Minas .

El reintegro en la planta de Montevideo era algo que había planteado FNC y que los trabajadores debían resolver. Sin embargo, la decisión en la asamblea general nacional urgente que se convocó para este viernes fue negativa , según supo El Observador que presenció la asamblea.

Para este viernes 31 de julio vencía el seguro de paro de 59 trabajadores en Minas —que fue extendido un mes más— y culminaba la parada de mantenimiento en Montevideo , por lo cual los trabajadores debían reintegrarse el sábado a sus puestos .

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El presidente del sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino, había declarado a El Observador que la empresa planteó el reintegro en Montevideo a partir del 1° de agosto para cumplir con compromisos contractuales, pero sin asegurar la continuidad de la fábrica.

La empresa, el sindicato y el gobierno vienen manteniendo reuniones tripartitas en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

Este jueves en una rueda de prensa, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, había dicho que este era, junto al conflicto que mantiene la construcción por la negociación de un nuevo convenio colectivo, otro de los temas que viene atendiendo la cartera.

En el caso de FNC, Castillo sostuvo que el gobierno está pidiéndole a la empresa "que coloque un plan concreto arriba de la mesa" que transparente las "dificultades reales que tiene", a los efectos de "poder asegurar el mantenimiento de la mayor cantidad de puestos de trabajo tal cual estaba antes de la situación de conflicto".

El ministro también señaló que hay tres escenarios distintos a evaluar: la situación en Montevideo, en Minas y en Paysandú (Cervecería y Maltería Paysandú).