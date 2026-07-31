Así será la nueva Gorlero: más espacios para autos, nueva Feria de Artesanos en Punta del Este y semáforos en otras calles

Falta cada vez menos para el inicio de una nueva temporada estival y la Intendencia de Maldonado está avanzando en obras para modificar la Avenida Juan Gorlero , la cual volverá a su ancho original. Esto dará lugar a dos carriles para transitar en un mismo sentido y otros dos para estacionar .

Los cambios en Punta del Este incluyen el cambio de flechamiento de la Calle 24 , paralela a Gorlero, que hoy va en dirección hacia la península y será modificada en sentido opuesto . También, para lo que queda de este año, está prevista la construcción de una nueva Feria de Artesanos en la Plaza Artigas .

La comuna esteña realizará un llamado público para esta última obra y esperan que quede pronta para el próximo 15 de diciembre . "Se demuele la feria existente y ahí va una nueva", contó el subdirector de la Dirección de Planeamiento y Presupuesto de Maldonado Mauricio Tejera a El Observador.

Municipio de Punta del Este propuso llevar a la Avenida Gorlero a su ancho original: restaurantes presentaron recurso de amparo

"Hay un predio ferial con estructura de madera, techo de isopanel y cerramiento de lonas", que será sustituido por "un edificio moderno" .

Proyecto de la nueva Feria de Artesanos de la Plaza de Punta del Este

Interior de la nueva Feria de Artesanos de la Plaza de Punta del Este Cedida a El Observador

Para noviembre, también está previsto que se coloquen semáforos en dos cruces cercanos a Gorlero. Uno de ellos en la intersección de las calles 26 y 27, en las inmediaciones de la playa El Emir. La restante semaforización será en la rambla de la Playa Brava, frente al parador de Los Dedos de Punta del Este.

La nueva (o vieja) Avenida Gorlero

Gorlero, avenida principal de Punta del Este Camila Casas

La intendencia trabaja para que la Avenida Gorlero vuelva a su ancho original antes del inicio de la temporada. De esta forma, quedarían dos carriles que circulen hacia el faro y otros dos carriles más para estacionar; pero ya hay quienes se oponen.

Hoy en día solo algunos tramos tienen ese ancho, pero otros son más angostos y tienen un carril para circular y otro para estacionar.

Ante la iniciativa, distintos locales gastronómicos presentaron recursos de amparo ante la Justicia debido a que entienden que, con esta reforma, perderían espacio. Hoy estos restaurantes están sobre una vereda que sobresale de lo que era el cordón viejo. La propuesta implica que la vereda retroceda hasta donde estaba este cordón, es decir hasta donde están las palmeras, tal como se ve en la siguiente foto.

Esquina de Gorlero Foto: Google Street View

Pese a los recursos presentados, desde el miércoles la intendencia está removiendo estas extensiones de los restaurantes que "sobresalen" hacia la calle, también conocidas como "islas". La infraestructura que se está desmantelando son "tres islas de locales gastronómicos y dos quioscos", detalló el director de Planeamiento.

A partir del año 1995 se habilitó que distintos locales pudieran extenderse hasta esta parte de la calle. Pero el acalde de Punta del Este Javier Carballal aclaró que "todos los permisos que se dan en el uso del espacio público son precarios y revocables".

El acalde afirmó que "la administración va por un bien mayor que es habilitar la calle". Como argumento, citó el crecimiento que ha tenido la ciudad en invierno. Con esta medida, se están generando "casi 30 estacionamientos nuevos". Estos lugares para aparcar ya no serían a 45° como sucede en parte de la avenida. Serían paralelos al cordón.

No obstante, la calle se afinará en las esquinas. Allí dejarán espacio para que puedan estacionar motos, detalló el director de la intendencia. "Se quita por cuadra un lugar de estacionamiento de autos para el cruce peatonal y a la vez se permite estacionar motos contiguo a esa cebra", resaltó Tejera.

Las obras en Gorlero incluyen una segunda etapa que se desarrollará el próximo año y que contará con "veredas nuevas, alumbrado público y equipamiento urbano", como "bancos y papeleras", agregó el jerarca.