Municipio de Punta del Este propuso llevar a la Avenida Gorlero a su ancho original: restaurantes presentaron recurso de amparo

El municipio de Punta del Este planea ensanchar la Avenida Juan Gorlero , una de las más transitadas durante la temporada estival uruguaya, para que vuelva a tener su ancho original y así mejorar el tránsito en la zona en la península. El objetivo es que para antes de la temporada , la calle vuelva a tener dos carriles que circulen hacia el faro y otros dos carriles más para estacionar ; pero ya hay quienes se oponen.

Hoy en día solo algunos tramos tienen ese ancho, pero otros son más angostos y tienen un carril para circular y otro para estacionar.

Ante la iniciativa del municipio, distintos locales gastronómicos presentaron recursos de amparo ante la Justicia debido a que entienden que, con esta reforma, perderían espacio. Hoy estos restaurantes están sobre una vereda que sobresale de lo que era el cordón viejo , pero la iniciativa implica que la vereda retroceda hasta donde estaba este cordón, es decir hasta donde están las palmeras, tal como se ve en la siguiente foto .

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De esta forma, la conocida avenida mantendría el mismo ancho durante todo su recorrido , cuando en la actualidad tiene tramos en que se angosta gracias a las veredas que sobresalen con respecto al trazado original .

A partir del año 1995 se habilitó que distintos locales pudieran extenderse hasta esta parte. Pero el acalde de Punta del Este, Javier Carballal aclaró que "todos los permisos que se dan en el uso del espacio público son precarios y revocables" y afirmó que "la administración va por un bien mayor que es habilitar la calle". Como argumento, cita el crecimiento que ha tenido la ciudad en invierno.

La iniciativa es a pedido del municipio y es la Intendencia de Maldonado quien intima a estos restaurantes a dejar el espacio público, informó en primera instancia FM Gente.

Con esta medida, se están generando "casi 30 estacionamientos nuevos", contó el alcalde en diálogo con El Observador. Estos lugares para aparcar ya no serían a 45° como sucede en parte de la avenida. Serían paralelos al cordón.

El sentido de circulación de Gorlero no cambiaría. "Hoy hay mucha gente que vive todo el año y existe conflicto permanente en la salida de Punta del Este", agregó Carballal.

Los quioscos que también están en las esquinas que sobresalen hacia Gorlero, se reubicarían a mitad de cuadra en caso de que prospere la iniciativa. Las reformas proyectadas son vistas "con buenos ojos" por parte de otros comerciantes, según el alcalde.

El municipio esteño está organizando una reunión con distintas divisiones de la intendencia, entre ellos Asuntos Legales, para ver como se avanza en el proyecto que ya tiene objeciones en la Justicia. Inicialmente se planificó comenzar las obras en el mes de agosto.

El proyecto está en el marco de la reforma integral que se plantea de la avenida para el próximo año y también en el cambio de flechamiento de la Calle 24, paralela a Gorlero.