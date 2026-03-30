La trasformación de Punta del Este: el balneario al que emigran como "ciudad de retiro" para todo el año

Mientras la población de Uruguay creció menos de lo esperado en el último Censo 2023 , Maldonado experimentó el mayor incremento de los departamentos y aumentó a 40 mil personas más en comparación con la medición de 2011.

La última medición registró a más de 213 mil maldonadenses y entre ellos, se detectó un fenómeno novedoso para Punta del Este que se repite en otras partes del mundo: la elderly migration o migración de retiro. En 2023, unos 1.400 residentes de 60 años y más habían llegado a esta ciudad en los cinco años anteriores, esto equivale al 28% del total de los residentes de inmigración en la localidad .

En cambio, en 2011 , los residentes en Punta del Este mayores de 60 años al momento del relevamiento llegados desde otro departamento o país, contando desde 2006, fueron poco más de 300 . Esto equivale al 15% del total de los inmigrantes residentes en esa localidad al momento del penúltimo censo .

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Los datos recabados por ambos censos fueron aportados por la socióloga Mariana Cabrera , quien además señaló que en general se detectó una mayor migración de todas las edades en 2023 que en 2011 . Sin embargo, Cabrera enfatizó en diálogo con El Observador que "en 2023 la proporción de las personas de 60 años y más en el conjunto de los inmigrantes es mucho mayor que en 2011" .

La delimitación de la localidad censal de Punta del Este en el Censo 2023 difiere de la del Censo 2011, por lo que, con fines de comparación intercensal la socióloga ajustó los límites del área de Punta del Este en 2011, aproximándolos a los de la cartografía 2023.

La nueva migración también es estudiada cualitativamente por la socióloga Verónica Filardo, quien aseguró que "Uruguay es un país que desde mitad de siglo XX para acá tiene su población estancada", pero "Maldonado crece sistemáticamente desde el Censo del 1963, como ciudad, como metrópolis con Punta del Este y balnearios aledaños, y como departamento".

"Esto lo que significa es bastante inédito, un crecimiento sostenido en un país que tiene un estancamiento permanente", agregó Filardo. Ahora bien, "hasta 2011 el tipo de inmigración que recibía Maldonado era en general población de jóvenes o adultos jóvenes que iban con motivaciones de buscar trabajo", agregó.

Pero "en el Censo de 2023 lo que detectamos es un nuevo flujo poblacional en la inmigración de Maldonado, son los jubilados" y aclaró que "esas personas mayores de 60 años en edad cercana a la jubilación, que migran a esa edad".

Quiénes son los nuevos "viejos" de Punta del Este: la elderly migration en Maldonado

Punta del Este, turistas. Foto: Marcelo Umpierrez.

La socióloga Filardo afirma que la elderly migration es un fenómeno que está desde hace 10 años en Uruguay "y en el mundo hace 30 que se estaba manifestando con significación la tendencia". La socióloga coordinó las investigaciones "Maldonado - Punta del Este: crecimiento y desigualdad" y "Maldonado - Punta del Este: dolores de crecimiento", donde entrevistó a esta población.

"Esto no es un asunto de edad, no es que uno migre a los 60 años. Hay que entender que es un asunto de cohorte, o sea de cuando naciste. Si fuera un asunto de edad, siempre hubiera ocurrido igual, a lo largo de la historia. Pero esto no es algo que pasara siempre, las personas mayores no migraron siempre en esta proporción, migran en este momento", agregó la socióloga.

Los plus 60 entrevistados por Filardo viven en la ciudad esteña hace menos de cinco años y se han mudado en edades cercanas a la jubilación. En general son de clase media alta y mayoritariamente profesionales universitarios.

"Muchos de ellos también son migrantes internacionales, se jubilan y se van a vivir a otros países. Durante la pandemia, Punta del Este recibió particularmente argentinos", según Filardo. Entre otros motivos para su migración estuvo "la crisis económica argentina en ese momento" y que había un estricto "confinamiento" en esta época. En cambio, en Uruguay no fue obligatorio ni punible el confinamiento y disponía de "espacios públicos grandes usados durante la pandemia sin demasiado riesgo". Además muchos de estos nuevos migrantes ya tenían propiedades en la ciudad peninsular.

Pero, ¿por qué, más allá de ese "pico" de argentinos en la emergencia sanitaria, hay uruguayos de otros departamentos y adultos de otros países que se han mudado a la península?

Según Filardo, estos migrantes están buscando un retiro placentero, que asegure calidad de vida, actividades sociales, buen entorno, seguridad en diversas dimensiones . "Buscan un lugar para poder disfrutar de su jubilación que es lo que efectivamente encuentran en Punta del Este, los servicios son muy buenos y crecen muchísimo. Hay muchos nuevos centros de salud" y además "crecen de una manera brutal los residenciales geriátricos", agregó. Los mayores de 60, "en algún momento pueden necesitar estos servicios. Los pueden pagar y muchos de ellos son de lujo".

"Volver a empezar": las motivaciones de los plus 60 para mudarse a Punta del Este

Los turístas náuticos suelen aprovechar para salir a recorrer las inmedicaciones de Punta del Este Los turístas náuticos suelen aprovechar para salir a recorrer las inmedicaciones de Punta del Este

A esta edad los migrantes viven distintas situaciones que son percibidas como "pérdidas", por ejemplo la jubilación. "Perdés espacios de trabajo o lugares concretos a los que ibas todos los días, perdés rutina, relaciones sociales y reconocimiento profesional".

También, por ejemplo, se dan casos de mujeres que quedan viudas u ocasiones donde "los hijos vuelven a sus hogares después de que se fueran", esto se puede percibir "como que los invaden" o como una pérdida "del espacio físico", señaló Filardo.

"Una de las conclusiones más importantes de este trabajo es que estas personas frente a esas cosas que no pueden controlar, resuelven empezar de nuevo y reiniciar con una decisión propia. Todos esos cambios conducen a que ellos tomen la decisión de un cambio con agencia: que es uno de residencia. Esto si es un producto generacional, sobre todo para las mujeres", según la socióloga.

"Este grupo no solo decide qué hacer, decide quién ser ahora, en la vejez", agregó. Muchos de ellos muestran "propensión al trabajo social".

Las mujeres de estas edades "es probable que en la adolescencia interlizaran mandatos de género tradiciones, correspondientes a la dominación masculina. Sin embargo a los 60 años toman las riendas y deciden un cambio de esta magnitud. Cambiar de residencia significa cambiar de vivienda, entorno, de relaciones y de lugares de referencia", contó.

A lo largo de las entrevistas con esta población se repiten términos como "empezar de cero, reinventarse, reconstruirse, una nueva yo", términos que antes eran inéditos en mujeres de esta edad. "A los 60 años seguías lo que ya tenías, en lo que estabas", sentenció.

Montevideo y la inseguridad como expulsores de esta población

-ine7613-copia-jpg..webp Patrullero de la Policía de Montevideo Inés Guimaraens

Para explicar los movimientos residenciales son tan importantes los "factores atractores del destino" como los "factores expulsores" del lugar de origen. En este sentido, existen abundantes referencias de factores expulsores de Montevideo. Según los datos del último censo, Maldonado es el departamento con más pobladores nuevos registrados. Montevideo expulsa cada año a seis de cada 1.000 habitantes.

El trabajo cualitativo de Filardo ratifica los datos censuales y añade a la "seguridad" como uno de los principales factores. "Montevideo tiene una valoración negativa frente a Punta del Este, por ejemplo en el tránsito, en la gestión de residuos, en la urbanización creciente en algunas áreas, pero sobre todo en la seguridad", expresó la socióloga.

"En muchas entrevistas hechas a jubilados se cuentan anécdotas de situaciones de violencia, robos, copamientos en la casa y cosas por el estilo que fueron el desencadenante" para la irse de la capital. También señala que "muchos" de los entrevistados ya tenían a la ciudad peninsular como "segunda residencia".

En general dentro de esta población "están todos muy conformes" y "muestran mucho más satisfacción que queja" en cuanto a los servicios esteños.

Filardo teorizó que si estos cambios demográficos se mantienen supondrían "un cambio importante en relación al mercado de trabajo". Estos individuos "ocupan personas dedicadas al cuidado de personas mayores, especialidades médicas, actividades de recreación, psicológicas y de otros tipos que están asociadas a esta población".

También advirtió que si esta tendencia se mantiene o se incrementa, es probable que asistamos a una redistribución por edad y posición social de la población en el territorio nacional, por lo que demandaría atención para la planificación y gestión pública.