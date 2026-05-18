"No eran delfines...": inusual avistamiento de "falsas orcas" y toninas "muy cerca de la costa" en Punta del Este

Un inusual espectáculo marino sorprendió en las últimas horas frente a la costa de Punta del Este , donde un grupo de más de 50 "falsas orcas" fue avistado navegando junto a unas 30 toninas oceánicas en aguas cercanas a Isla Gorriti y la bahía de Maldonado.

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El registro fue difundido por la organización BallenasUY y comenzó con una observación realizada desde Punta Ballena por Victoria Bonnet, quien detectó un numeroso desplazamiento de cetáceos avanzando mar adentro.

Minutos después, desde Playa Mansa, especialistas confirmaron que no se trataba de delfines comunes , sino de falsas orcas (Pseudorca crassidens) acompañadas por toninas oceánicas (Tursiops truncatus).

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Embed - Ballenas UY on Instagram: "Falsas Orcas y Toninas Oceánicas en Punta del Este Desde Punta Ballena, Victoria Bonnet —BallenasUY— avista un gran grupo de delfines avanzando hacia Isla Gorriti. Minutos después, desde la Playa Mansa, se confirma la sorpresa: no eran delfines… eran más de 50 Falsas Orcas (Pseudorca crassidens)** navegando junto a unas 30 Toninas Oceánicas (Tursiops truncatus)**. El grupo permaneció horas en la Bahía de Maldonado. Se identificaron machos, hembras y individuos muy jóvenes de ambas especies. También se registraron anomalías de pigmentación, un dato aportado por Paula Laporta. Entre las conductas observadas: intentos de cópula, nado social y abono del mar. Aunque estos grandes grupos suelen verse mar adentro, encontrarlos tan cerca de la costa —entre 560 y 1300 metros— sigue siendo un privilegio. O quizás simplemente no estamos acostumbrados a mirar todo lo que el mar nos regala."

Un avistamiento poco frecuente cerca de la costa

El grupo permaneció durante varias horas en la Bahía de Maldonado, lo que permitió documentar comportamientos sociales y desplazamientos coordinados muy cerca de la costa.

Según los registros compartidos por BallenasUY, se identificaron machos, hembras y ejemplares juveniles de ambas especies.

Álvaro Pérez Tort explicó al medio local Cadena del Mar que entre las conductas observadas hubo intentos de cópula, nado social y momentos vinculados al “abono del mar”, una expresión utilizada para describir procesos biológicos naturales asociados a la dinámica alimenticia y ecológica de estos cetáceos.

Las falsas orcas suelen desplazarse mar adentro y rara vez se acercan tanto a la costa. Sin embargo, en esta oportunidad pudieron observarse a distancias estimadas entre 560 y 1.300 metros, lo que generó asombro entre navegantes, fotógrafos y residentes de Maldonado.

Por qué se llaman “falsas orcas”

A raíz de la repercusión del avistamiento, BallenasUY también explicó el origen del nombre de esta especie.

Según detalló la organización, el término “falsa orca” surgió en el siglo XIX debido a las similitudes anatómicas entre el cráneo y la dentadura de estos animales y las orcas comunes.

Esa característica llevó a investigadores de la época a utilizar la denominación científica Pseudorca.