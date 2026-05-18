El talentoso jugador de Barcelona que será una importante baja de España, rival de Uruguay en el Mundial 2026, al confirmarse que se fracturó un dedo del pie

El centrocampista español Fermín López se perderá el Mundial 2026, en el que la roja será rival de Uruguay en fase de grupos, por "una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho" en el triunfo 3-1 del Barcelona sobre el Betis el domingo, informó el club azulgrana este lunes.
"El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico", añadió el Barcelona sobre el mediapunta de 23 años, jugador clave en el título de Liga logrado por el Barça.
Barcelona's Spanish midfielder #16 Fermin Lopez (L) collides with Atletico Madrid's Argentine goalkeeper #01 Juan Musso during the UEFA Champions League quarter final second leg football match between Club Atletico de Madrid and FC Barcelona at Metropolit
Fermín López de Barcelona, recibió un patadón del arquero argentino de Atlético de Madrid, Juan Musso, por la Champions League
FOTO: AFP
Fermín ha sido siete veces internacional con España y su presencia en la lista de 26 jugadores del seleccionador Luis de la Fuente, que anunciará el próximo lunes, se daba por hecha.
Un tratamiento quirúrgico en un dedo del pie le descarta completamente para la disputa del Mundial, del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.
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Centrocampista llegador, Fermín firmó 13 goles y 16 asistencias este curso contando todas las competiciones.
Con base en AFP