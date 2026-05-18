El talentoso jugador de Barcelona que será una importante baja de España, rival de Uruguay en el Mundial 2026, al confirmarse que se fracturó un dedo del pie

El centrocampista español Fermín López se perderá el Mundial 2026 , en el que la roja será rival de Uruguay en fase de grupos, por "una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho" en el triunfo 3-1 del Barcelona sobre el Betis el domingo, informó el club azulgrana este lunes.

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"El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico", añadió el Barcelona sobre el mediapunta de 23 años, jugador clave en el título de Liga logrado por el Barça.

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Fermín ha sido siete veces internacional con España y su presencia en la lista de 26 jugadores del seleccionador Luis de la Fuente, que anunciará el próximo lunes, se daba por hecha.

Un tratamiento quirúrgico en un dedo del pie le descarta completamente para la disputa del Mundial, del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

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El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.



El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico. pic.twitter.com/xE3tX96882 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 18, 2026

Centrocampista llegador, Fermín firmó 13 goles y 16 asistencias este curso contando todas las competiciones.

Con base en AFP