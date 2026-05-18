El ex Peñarol Thiago Cardozo fue figura en Belgrano para ganarle a Argentinos y clasificar a la histórica final ante River Plate; mirá el insólito penal que le atajó a Enzo Pérez

Belgrano de Córdoba , con una gran actuación del arquero uruguayo Thiago Cardozo , ex Peñarol, avanzó a la final del torneo Apertura argentino al derrotar el domingo como visitante a Argentinos Juniors por 4-3 en definición por penales tras igualar 1-1 en 120 minutos, en la segunda semifinal que se jugó en el estadio Diego Maradona en Buenos Aires.

Facundo Jainikoski (6') abrió la cuenta para el Bicho, donde fue titular Leandro Lozano, que parecía tener todo controlado en un encuentro tenso y dinámico, pero Nicolás "Uvita" Fernández (90+4') igualó para los Piratas, donde entró Federico Ricca, en tiempo de descuento y llevó la semifinal a la prórroga.

Belgrano de Córdoba, que nunca fue campeón de primera división, se enfrentará el domingo próximo con River Plate en la final, a jugarse en el estadio Mario Kempes , en Córdoba, en cruce de carácter neutral.

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Después de un primer tiempo favorable al local, Belgrano mejoró en la segunda etapa con los ingresos del "Mudo" Franco Vázquez y de Ramiro Hernandes, y así empezó a rondar el área del Bicho, hasta terminar el partido con tres centrodelanteros y un empate que llegó en el tiempo de descuento, con un centro de Vázquez que bajó Passerini y definió Fernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2056157945839173811&partner=&hide_thread=false Todavía no se puede creer lo que sacó Thiago Cardozo. pic.twitter.com/NWYp08tE03 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 17, 2026

En el suplementario el juego se hizo abierto, con dos equipos algo desbalanceados, porque el local, con todos los cambios hechos, jugó con una formación defensiva, y del otro lado, el Pirata se vio obligado a hacer una variante inmediata para recomponer el esquema, porque había concluido con muchos atacantes.

El drama se extendió a los penales, porque Argentinos volvió a tener ventaja, después de que el chileno Brayan Cortés, ex Peñarol, tapó los remates del armenio Zelarayán y el Mudo Vázquez, y Florentín tuvo la ocasión para cerrar la semifinal en el quinto penal, pero envió su tiro al poste izquierdo.

Belgrano's Uruguayan goalkeeper #25 Thiago Cardozo celebrates after stopping a penalty to win the penalty shoot-out of the Argentine Professional Football League Apertura tournament semifinal match between Argentinos Juniors and Belgrano at the Diego Arma El festejo de Thiago Cardozo Foto: AFP

Tras la serie de cinco tiros, Argentinos falló cuando el uruguayo Thiago Cardozo contuvo el débil disparo de Enzo Pérez, y Ramiro Hernandes, con un puñado de partidos en primera, selló la clasificación de Belgrano en una remontada inolvidable para los Piratas.

Una final con morbo

El duelo entre River y Belgrano contará con el morbo de otro cruce inolvidable para ambos, ya que el Millonario hace 15 años descendió por primera vez a segunda división tras perder con el Pirata en una histórica serie de repesca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056114835016896787&partner=&hide_thread=false ¡IMPRESIONANTE MANOTAZO DE CARDOZO PARA MANTENER A BELGRANO CON VIDA EN LA PATERNAL!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/9XSXmDoodI — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026

Mientras River buscará volver a obtener un título después de tres temporadas, y el primero con Eduardo Coudet como DT, los celestes intentarán ser campeones de la máxima categoría por primera vez en su historia.

"El equipo siempre ha demostrado tener fuerza, no tenía dudas de que íbamos a pelearlo, que íbamos a estar a la altura del partido. Fue una clasificación justa. Tenemos un buen equipo y ahora tenemos una buena oportunidad. Este equipo se lo merece", destacó el "Ruso" Zielinski, ex Nacional, conductor de Belgrano.

Belgrano's Uruguayan goalkeeper #25 Thiago Cardozo celebrates with teammate forward #22 Nicolas Fernandez after winning the penalty shoot-out of the Argentine Professional Football League Apertura tournament semifinal match between Argentinos Juniors and El festejo de Thiago Cardozo Foto: AFP

"Fue un partidazo. Sabíamos que esto iba a ser así. Este grupo es una familia. Ahora estamos en una final por primera vez en la historia y vamos por todo, la ilusión está y tenemos con qué", expresó Lucas Zelarayán, capitán y emblema del celeste.

La eliminación es un golpe durísimo y una nueva frustración para Argentinos, que a fines del año pasado había alcanzado la final de la Copa Argentina, pero perdió esa definición, también desde los once metros, frente a Independiente Rivadavia.

Con base en AFP