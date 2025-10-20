Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"¿Campeón del mundo? Yo soy uruguayo, qué me importa": el picante comentario del ex Peñarol Thiago Cardozo tras un cruce con el argentino Leandro Paredes de Boca Juniors; mirá el video

El exgolero de Peñarol Thiago Cardozo tuvo un cruce con el volante de Boca Juniors Leandro Paredes, campeón del mundo con la selección argentina; mirá el video

20 de octubre 2025 - 8:19hs

Thiago Cardozo y su cruce con Leandro Paredes

ESPN

El exgolero de Peñarol que ataja en Belgrano de Córdoba, Thiago Cardozo, tuvo un cruce con el volante de Boca Juniors Leandro Paredes, campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial Qatar 2022.

Tras el partido que tuvo victoria de Belgrano por 2-1 de visitante en La Bombonera, Cardozo fue entrevistado y contó qué pasó con el mediocampista que llegó en el último período de pases a los xeneizes.

Miguel Merentiel ante Thiago Cardozo
Miguel Merentiel ante Thiago Cardozo

Miguel Merentiel ante Thiago Cardozo

El golero señaló que Paredes le dijo: “Andá pa’ allá arquero, andá pa’ allá”, según contó a ESPN.

Pero el periodista le hizo un comentario. “A mí me pareció leer en los labios que te dijo otra cosa Paredes. Es un campeón del mundo, impone respeto”, señaló.

“Sí, bueno. Yo soy uruguayo, qué me importa”, dijo Cardozo, en una nota en un tono divertido.

Thiago Cardozo y su cruce con Leandro Paredes

Thiago Cardozo y su cruce con Leandro Paredes

Boca cae en la Bombonera ante Belgrano y River derrota a Talleres

Boca Juniors cayó este sábado en la Bombonera por 1-2 ante Belgrano, mientras que River Plate derrotó a domicilio por 0-2 a Talleres en la decimotercera jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

En unas gradas contagiadas por la emoción del homenaje al recientemente fallecido entrenador Miguel Ángel Russo, Boca Juniors luego cayó por 1-2 ante Belgrano de Córdoba con los goles de Lucas Passerini, de penalti, y Leandro Paredes, en meta propia.

Exequiel Zeballos recortó para Boca.

River Plate cosechó un triunfo claro sobre Talleres en el Estadio Mario Kempes de Córdoba gracias a los goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza.

Boca Juniors cayó a la séptima posición del Grupo A, en una zona que registró ayer el triunfo de Argentinos Juniors por 3-1 sobre Newell’s Old Boys, la victoria por 1-0 de Racing frente a Aldosivi de Mar del Plata y la de Banfield por 1-2 en la casa de Independiente Rivadavia, en Mendoza.

River Plate ascendió al cuarto puesto del Grupo B, en el que Lanús derrotó el sábado por 2-0 a Godoy Cruz. El Granate es líder con 26 unidades, cinco más que el Millonario.

Con base en EFE

Temas:

Thiago Cardozo Peñarol Leandro Paredes Boca Juniors

