La notable incidencia de Eric Remedi en el triunfo de Peñarol contra Wanderers: mirá los goles del manya

El argentino Eric Remedi fue una de las grandes figuras que tuvo Peñarol que este domingo goleó 3-0 a Wanderers por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Tras tolerar 15 o 20 minutos iniciales donde Wanderers fue superior, Peñarol pasó a adueñarse de las acciones gracias a la gran distribución de juego que hizo Remedi en el mediocampo donde fue acompañado por Ignacio Sosa.

Leonardo Fernández estuvo ausente por acumulación de amarillas y Jaime Báez y Diego García ocuparon las bandas para que en ofensiva jugaran Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Remedi fue clave en la jugada del primer gol pisando el área, tirando un caño con un enganche y pisando la pelota para tocar con Arezo. Este, sin ángulo de tiro, abrió a Báez por derecha que sacó preciso centro al segundo palo a García. El 50 pudo tocar al medio tras un control imperfecto y allí apareció Maximiliano Olivera para sacar un latigazo que se desvió en un defensor y vencer así a Jhonny Da Silva.

Fue un gol clave porque llegó cerca del final del primer tiempo.

El segundo cayó apenas iniciado el complemento, con un gran avance de Remedi por zona media. El argentino pasó muy bien a Arezo y este tiró gran pared con Silvera que lo asistió cayéndose dejándolo solo mano a mano con Da Silva.

Wanderers tenía poblada la zona media en esa jugada pero sus jugadores fueron incapaces de desarticular la propuesta asociativa de Peñarol.

El tercer gol no tuvo participación de Remedi. La jugada la inició Nahuel Herrera con notable anticipo y cambio de frente a Jesús Trindade. Este colocó la pelota por banda a Arezo y el 19, tras llegar al fondo de la cancha, levantó la cabecita para asistir notablemente a Silvera que llegó por el segundo palo para empujar la pelota a la red.

Así goleó Peñarol a un Wanderers que ha sido un alma en pena esta temporada.