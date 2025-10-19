El récord que buscará Peñarol hoy contra Wanderers por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo

El festejo de los jugadores de Peñarol

Peñarol juega un encuentro trascendente este domingo ante Wanderers a la hora 18.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 12 del Torneo Clausura en el que pretende sumar tres puntos para mantener la diferencia en la punta del certamen y seguir atento en la Tabla Anual.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Los dirigidos por Diego Aguirre no contarán con Leonardo Fernández, ya que se encuentra suspendido por haber recibido la quinta tarjeta amarilla el sábado pasado en el empate 2-2 contra Miramar Misiones en Durazno.

Los carboneros vienen de clasificar a la final de la Copa AUF Uruguay tras vencer a Defensor Sporting 2-0 el pasado miércoles en el Parque Viera.

Peñarol será local contra Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo este domingo.

ESPAÑA ¿A qué hora juega Getafe vs Real Madrid este domingo con Federico Valverde por LaLiga de España y dónde verlo?

FÚTBOL Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas en el clásico entre Old Boys y Old Christians de la Liga Universitaria, y fue internado

El equipo de Diego Aguirre va por romper un récord contra los bohemios.

Es que llevan 10 partidos consecutivos ganados en su escenario, algo que también habían conseguido en la temporada 2017-18.

Contra Wanderers, Peñarol quiere llegar a 11 encuentros ganados en su escenario y romper esa marca.

Además, en los 10 compromisos que ha ganado de manera consecutiva, solo recibió un gol en contra.

Estos son los 10 partidos seguidos que lleva ganados Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo:

1) 3-0 a Defensor Sporting

2) 2-0 a Wanderers

3) 2-0 a Cerro

4) 2-1 a Progreso

5) 3-0 a Nacional

6) 1-0 a Racing de Avellaneda

7) 2-0 a River Plate

8) 1-0 a Plaza Colonia

9) 1-0 a Juventud de Las Piedras

10) 2-0 a Danubio