Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El récord que buscará Peñarol hoy contra Wanderers por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo

Los aurinegros quieren seguir liderando con cierta tranquilidad el certamen y van por una victoria

19 de octubre 2025 - 10:40hs
El festejo de los jugadores de Peñarol

El festejo de los jugadores de Peñarol

Peñarol juega un encuentro trascendente este domingo ante Wanderers a la hora 18.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 12 del Torneo Clausura en el que pretende sumar tres puntos para mantener la diferencia en la punta del certamen y seguir atento en la Tabla Anual.

Los dirigidos por Diego Aguirre no contarán con Leonardo Fernández, ya que se encuentra suspendido por haber recibido la quinta tarjeta amarilla el sábado pasado en el empate 2-2 contra Miramar Misiones en Durazno.

Los carboneros vienen de clasificar a la final de la Copa AUF Uruguay tras vencer a Defensor Sporting 2-0 el pasado miércoles en el Parque Viera.

Peñarol va por un récord

Peñarol será local contra Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo este domingo.

Diego Forlán
FÚTBOL

Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas en el clásico entre Old Boys y Old Christians de la Liga Universitaria, y fue internado

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde se escapa del danés Pierre-Emile Højbjerg, de Olympique de Marsella, durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones
ESPAÑA

¿A qué hora juega Getafe vs Real Madrid este domingo con Federico Valverde por LaLiga de España y dónde verlo?

El equipo de Diego Aguirre va por romper un récord contra los bohemios.

Es que llevan 10 partidos consecutivos ganados en su escenario, algo que también habían conseguido en la temporada 2017-18.

Contra Wanderers, Peñarol quiere llegar a 11 encuentros ganados en su escenario y romper esa marca.

Además, en los 10 compromisos que ha ganado de manera consecutiva, solo recibió un gol en contra.

Estos son los 10 partidos seguidos que lleva ganados Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo:

1) 3-0 a Defensor Sporting
2) 2-0 a Wanderers
3) 2-0 a Cerro
4) 2-1 a Progreso
5) 3-0 a Nacional
6) 1-0 a Racing de Avellaneda
7) 2-0 a River Plate
8) 1-0 a Plaza Colonia
9) 1-0 a Juventud de Las Piedras
10) 2-0 a Danubio

Temas:

Peñarol Wanderers Diego Aguirre Torneo Clausura Campeón del Siglo

Seguí leyendo

Las más leídas

Martín González y Gustavo Matosas discuten en el partido entre Boston River y Danubio
MIRÁ EL VIDEO

El tenso cruce entre Gustavo Matosas y un jugador en Boston River vs Danubio: "Coimero, dejá de pedirle plata a los jugadores"

Pablo Peirano y Lucas Villalba
NACIONAL

Pablo Peirano se sorprendió en la conferencia de prensa cuando le dieron la noticia que Gonzalo Carneiro había llegado a la quinta amarilla

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones
LIGA AUF URUGUAYA

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del Descenso tras el triunfo de Nacional ante Miramar Misiones

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
URUGUAYOS

Tras la lesión, Darwin Núñez volvió en toda su dimensión con Al-Hilal, con un doblete y una asistencia ante Al-Ettifaq; mira los goles

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos