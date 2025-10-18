Dólar
¿A qué hora juega Getafe vs Real Madrid este domingo con Federico Valverde por LaLiga de España y dónde verlo?

Federico Valverde vuelve a jugar este domingo con Real Madrid contra Getafe por una nueva fecha de LaLiga de España; mirá a qué hora y dónde se puede ver

18 de octubre 2025 - 21:23hs
El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde se escapa del danés Pierre-Emile Højbjerg, de Olympique de Marsella, durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones

FOTO: EFE

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde se escapa del danés Pierre-Emile Højbjerg, de Olympique de Marsella, durante el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones

FOTO: EFE

Federico Valverde retorna a la actividad defendiendo a su club, Real Madrid, por LaLiga de España, en lo que será una nueva fecha de la misma, tras lo que fue el parate de dos semanas debido a la fecha FIFA de octubre en el que jugaron las selecciones.

En esta ocasión, el volante uruguayo, quien últimamente juega como lateral derecho para cubrir las lesiones en su club, no fue citado por Marcelo Bielsa para el combinado celeste.

¿Cuándo juega Getafe vs Real Madrid con Federico Valverde por LaLiga de España?

Real Madrid enfrentará a Getafe por una nueva fecha de LaLiga de España.

El partido entre ambos equipos se disputará este domingo 19 de octubre en el Coliseum.

¿A qué hora juega Getafe vs Real Madrid con Federico Valverde por LaLiga de España y dónde verlo?

El encuentro se jugará a la hora 16.

El partido podrá verse en DSports y por streaming en DGO.

Federico Valverde real madrid Getafe LaLiga de España

